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Прорыв для диабетиков: теперь контроль сахара возможен без уколов

2:28
Здоровье

Сердечно-сосудистые осложнения — одна из самых опасных сторон диабета 2 типа. Инфаркты, инсульты, болезни почек — всё это нередко развивается на фоне нарушенного обмена веществ. И вот в международном исследовании ученые нашли лекарство, которое не просто снижает уровень сахара, но и может значительно снизить риск смертельно опасных осложнений.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Один препарат — сразу два эффекта

Речь идет о семаглутиде — препарате, уже известном как эффективное средство от диабета и избыточного веса. Но на этот раз в центре внимания оказалась его пероральная форма (в виде таблеток), которая показывает не менее впечатляющие результаты, чем более привычная инъекционная "ручка".

Что показало исследование SOUL

Масштабное исследование SOUL, опубликованное в New England Journal of Medicine, объединило почти 10 000 пациентов с диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями: от ишемической болезни сердца до хронической почечной недостаточности.

Участников разделили на две группы: первая получала стандартную терапию и ежедневно принимала 14 мг семаглутида, вторая — плацебо. И вот главное: у пациентов, принимавших препарат, риск серьезных сердечно-сосудистых событий снизился на 14%. Особенно впечатляющие результаты были зафиксированы в снижении вероятности нефатального инфаркта.

Почему это важно

"Сердечные приступы и инсульты — самые частые и опасные осложнения диабета. Возможность принимать эффективное лекарство в форме таблеток — огромный шаг вперед", — объясняет директор Центра лечения диабета Университета Северной Каролины Джон Бьюз.

Интервенционный кардиолог Мэтью Кавендер добавляет, что результаты совпадают с уже известными данными по инъекционной форме препарата. Но чтобы понять, какая из форм лучше работает в долгосрочной перспективе, потребуются дополнительные исследования.

Что дальше

Фармацевтическая компания, разработавшая препарат, уже начала завершающую стадию испытаний, чтобы подтвердить: семаглутид действительно может стать мощной профилактикой инфарктов и инсультов у миллионов людей с диабетом. И если это подтвердится — мир медицины получит еще один эффективный способ защищать сердца пациентов.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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