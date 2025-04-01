Прорыв в кардиологии: новый препарат уничтожает опасный холестерин

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компания Eli Lilly сообщила об обнадеживающих результатах клинических испытаний: экспериментальный препарат леподисиран снизил уровень липопротеина(а) — наследственного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний — почти на 94%.

Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кровеносный сосуд

Данные были представлены на медицинской конференции в Чикаго и опубликованы в престижном журнале New England Journal of Medicine. Испытание охватило 210 человек: 141 получал препарат в дозе 400 мг, остальные — плацебо. Через шесть месяцев после одной или двух инъекций у первой группы показатели ЛП(а) снизились на 93,9%.

Кардиолог Стивен Ниссен, который представил результаты, отметил:

"У нас есть препарат, способный существенно снизить ЛП(а) всего после нескольких доз".

Важно то, что серьёзных побочных эффектов выявлено не было.

Что такое ЛП(а) и почему это важно

Липопротеин(а), или ЛП(а), — это генетически обусловленный тип холестерина, который невозможно контролировать диетой или статинами. Повышенный уровень ЛП(а) увеличивает риск инсульта, инфаркта, аортального стеноза и закупорки сосудов. По оценкам, с этой проблемой живут около 1,4 миллиарда человек по всему миру.

Особую уязвимость демонстрируют люди африканского происхождения. И что ещё тревожнее — большинство даже не подозревают, что у них высокий ЛП(а), так как он не проверяется при обычной диагностике.

Что дальше

Леподисиран — один из нескольких препаратов нового поколения, нацеленных на снижение ЛП(а). Eli Lilly уже начала испытания третьей фазы, чтобы подтвердить: уменьшение ЛП(а) действительно снижает риск инфарктов и других критических осложнений.

Помимо него, в разработке находятся другие инъекционные препараты, а также единственная пока таблетированная форма — мувалаплин. Над ней Lilly работает параллельно. Свой проект также запускают Merck и Jiangsu Hengrui.

Исследователи подчеркивают: чтобы препарат стал широко доступным, необходимы долгосрочные данные и подтверждение, что его эффект действительно влияет на количество сердечных приступов, а не только на биомаркеры.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

