Прорыв в кардиологии: новый препарат уничтожает опасный холестерин

Компания Eli Lilly сообщила об обнадеживающих результатах клинических испытаний: экспериментальный препарат леподисиран снизил уровень липопротеина(а) — наследственного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний — почти на 94%.
Данные были представлены на медицинской конференции в Чикаго и опубликованы в престижном журнале New England Journal of Medicine. Испытание охватило 210 человек: 141 получал препарат в дозе 400 мг, остальные — плацебо. Через шесть месяцев после одной или двух инъекций у первой группы показатели ЛП(а) снизились на 93,9%.
Кардиолог Стивен Ниссен, который представил результаты, отметил:
"У нас есть препарат, способный существенно снизить ЛП(а) всего после нескольких доз".
Важно то, что серьёзных побочных эффектов выявлено не было.
Липопротеин(а), или ЛП(а), — это генетически обусловленный тип холестерина, который невозможно контролировать диетой или статинами. Повышенный уровень ЛП(а) увеличивает риск инсульта, инфаркта, аортального стеноза и закупорки сосудов. По оценкам, с этой проблемой живут около 1,4 миллиарда человек по всему миру.
Особую уязвимость демонстрируют люди африканского происхождения. И что ещё тревожнее — большинство даже не подозревают, что у них высокий ЛП(а), так как он не проверяется при обычной диагностике.
Леподисиран — один из нескольких препаратов нового поколения, нацеленных на снижение ЛП(а). Eli Lilly уже начала испытания третьей фазы, чтобы подтвердить: уменьшение ЛП(а) действительно снижает риск инфарктов и других критических осложнений.
Помимо него, в разработке находятся другие инъекционные препараты, а также единственная пока таблетированная форма — мувалаплин. Над ней Lilly работает параллельно. Свой проект также запускают Merck и Jiangsu Hengrui.
Исследователи подчеркивают: чтобы препарат стал широко доступным, необходимы долгосрочные данные и подтверждение, что его эффект действительно влияет на количество сердечных приступов, а не только на биомаркеры.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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