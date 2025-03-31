Усни без счёта и тревог: вечерний суперфуд, который действительно работает

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Насколько важно то, что мы едим перед сном? Оказывается, есть один фрукт, который помогает не только улучшить сон, но и благоприятно воздействует на здоровье в целом. Это ананас!

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ананас

Почему ананас полезен на ужин

Ананас — не только экзотический и вкусный фрукт, но и мощный помощник в борьбе с бессонницей. Он содержит триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна. Это значит, что ананас помогает расслабиться и улучшить качество ночного отдыха.

Кроме того, ананас богат витамином С, йодом и бромелаином, ферментом, который способствует лучшему перевариванию пищи. Этот фрукт помогает бороться с воспалениями и улучшает состояние кожи благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Как ананас влияет на сон

Польза ананаса для сна заключается в его способности вызывать расслабление. Этот фрукт может стать отличным дополнением к вашему ужину, особенно если вы хотите не только хорошо отдохнуть, но и улучшить пищеварение.

Ещё одно достоинство ананаса — низкая калорийность и высокая клетчатка, что делает его идеальным продуктом для тех, кто следит за фигурой.

С чем сочетать ананас на ужин

На ужин ананас отлично комбинируется с салатами, йогуртом или даже рисом с тунцом. Также попробуйте его в сочетании с морскими деликатесами, например, креветками. А для сытного и полезного напитка можно смешать ананас с яблоком и морковью. В любом случае, ананас станет вкусным и полезным элементом вашего вечернего рациона.

Добавьте этот фрукт в свой ужин, и вы не только улучшите качество сна, но и получите дополнительную пользу для здоровья!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

