Видеть на все 100 процентов: эти привычки сильно портят зрение, забудьте о них

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Анастасия Савинкова перечислила повседневные привычки, которые испортят ваше зрение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Во-первых, поменьше проводите времени за телефоном и компьютером.

"Длительное и постоянное использование гаджетов вызывает усталость, напряжение глаз и даже долговременные проблемы со зрением", — цитирует врача "СЭ".

Плохое освещение

Оно заставляет ваши глаза работать больше, чем нужно. Это приводит к головным болям, утомляемости и ухудшению зрения.

Неправильно подобранные линзы

Очки и контактные линзы, подобранные без профессиональной помощи могут привести к ухудшению зрения, поскольку глаза со временем привыкают к неправильной коррекции.

Работа без перерыва

Врач советует придерживаться метода "20-20-20", чтобы расслабить глаза.

"Каждые 20 минут смотрите на объект на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров) в течение 20 секунд", — рассказала офтальмолог.

Также плохо на зрение влияют плохой сон, курение и несбалансированное питание.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

