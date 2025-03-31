Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальдивы вас разочаруют: 5 причин не ехать на эти острова
Вы верите, что горячие инструменты безопасны? Ваши волосы так не считают
Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить
Речные трамвайчики спешат на помощь: власти Крыма нашли способ разгрузить дороги
Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек
Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат
Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Устали отдавать пол зарплаты за коммуналку? Вот 3 способа сэкономить на ЖКХ

Видеть на все 100 процентов: эти привычки сильно портят зрение, забудьте о них

1:08
Здоровье

Офтальмолог Анастасия Савинкова перечислила повседневные привычки, которые испортят ваше зрение.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Во-первых, поменьше проводите времени за телефоном и компьютером.

"Длительное и постоянное использование гаджетов вызывает усталость, напряжение глаз и даже долговременные проблемы со зрением", — цитирует врача "СЭ".

Плохое освещение

Оно заставляет ваши глаза работать больше, чем нужно. Это приводит к головным болям, утомляемости и ухудшению зрения.

Неправильно подобранные линзы

Очки и контактные линзы, подобранные без профессиональной помощи могут привести к ухудшению зрения, поскольку глаза со временем привыкают к неправильной коррекции.

Работа без перерыва

Врач советует придерживаться метода "20-20-20", чтобы расслабить глаза.

"Каждые 20 минут смотрите на объект на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров) в течение 20 секунд", — рассказала офтальмолог.

Также плохо на зрение влияют плохой сон, курение и несбалансированное питание.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Садоводство, цветоводство
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Еда и рецепты
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Мальдивы вас разочаруют: 5 причин не ехать на эти острова
Вы верите, что горячие инструменты безопасны? Ваши волосы так не считают
Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить
Речные трамвайчики спешат на помощь: власти Крыма нашли способ разгрузить дороги
Видеть на все 100 процентов: эти привычки сильно портят зрение, забудьте о них
Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек
Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат
Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Устали отдавать пол зарплаты за коммуналку? Вот 3 способа сэкономить на ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.