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Секреты здорового сердца: 4 продукта, которые снижают давление и спасают от гипертонии

3:31
Здоровье

Диета играет важную роль в борьбе с гипертонией и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

бурый рис
Фото: freepik is licensed under public domain
бурый рис

Ученые выяснили, что некоторые продукты могут снизить риск развития высокого кровяного давления и улучшить общее состояние организма. Гипертония, от которой страдает значительная часть взрослого населения, без должного контроля может привести к серьезным заболеваниям, таким как инфаркт, инсульт, почечная и сердечная недостаточность, а также сосудистая деменция и проблемы со зрением.

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Гипертония развивается, когда давление в артериях постоянно повышено, что со временем повреждает сосуды, напоминает греческое издание Enikos.gr.

Риски и осложнения гипертонии

Хроническое повышение артериального давления может привести к:

  • сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • инсультам;
  • почечной недостаточности;
  • сердечной недостаточности;
  • деменции;
  • нарушениям зрения.

Факторы риска гипертонии

К факторам, повышающим риск развития гипертонии, относятся:

  • возраст;
  • генетическая предрасположенность;
  • неправильное питание;
  • избыточный вес;
  • злоупотребление алкоголем;
  • курение.

Четыре продукта, которые помогают снизить артериальное давление

Включение в рацион определенных продуктов может способствовать снижению артериального давления:

  1. Свекольный сок. Свекольный сок содержит нитраты, которые помогают улучшить кровоток и снизить давление. Исследования показали, что регулярное употребление 250 мл свекольного сока в день может привести к нормализации артериального давления у людей с гипертонией. Нитраты также присутствуют в других овощах и фруктах, таких как шпинат, сельдерей, капуста, бананы и клубника. Британский кардиологический фонд рекомендует ежедневно употреблять 5 порций разнообразных фруктов и овощей.
  2. Коричневый рис. Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, цельнозерновой хлеб и овес, богаты витаминами группы В, магнием, калием и железом. Они также содержат больше клетчатки по сравнению с очищенными углеводами. По данным Harvard Health, включение коричневого риса в рацион может помочь контролировать уровень сахара в крови и поддерживать нормальный вес.
  3. Постный белок. Источники постного белка, такие как курица, индейка, рыба, яйца и бобовые, содержат меньше жиров и калорий, но при этом обеспечивают длительное чувство сытости. Это способствует контролю веса, что положительно сказывается на уровне артериального давления. Британский кардиологический фонд подчеркивает важность включения белка в ежедневный рацион.
  4. Молочные продукты с низким содержанием жира. Молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и йогурт, содержат кальций, который может способствовать снижению артериального давления. Они также являются источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы. По данным Британского фонда сердца, включение молочных продуктов с низким содержанием жира в рацион помогает улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Рис — зёрна одноимённого растения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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