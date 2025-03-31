Начинаете день с кофе без завтрака? Вот 3 причины немедленно перестать это делать

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренняя чашка кофе — это для многих неизменный ритуал, который помогает начать день. Однако если вы пьете его сразу после пробуждения на пустой желудок, это может вызвать несколько неприятных последствий для организма. Вот три основных причины, почему стоит избегать такого начала дня.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Повышенная кислотность и расстройства пищеварения

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Но если в нем нет пищи, чтобы нейтрализовать эту кислоту, она может раздражать стенки желудка. Это чревато такими проблемами, как:

Изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс

Гастрит, особенно у людей с чувствительным желудком

Раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы или вздутие живота

Кроме того, кофеин ускоряет кишечную перистальтику, что может вызвать дискомфорт, особенно если у вас синдром раздраженного кишечника (СРК).

Повышение уровня кортизола и стресс

Кофеин повышает выработку кортизола — гормона стресса. Утром его уровень уже высок, и если вы пьете кофе натощак, его выработка увеличивается еще больше. Это может привести к:

Нервозности и беспокойству

Чувству перевозбуждения

Проблемам со сном и обменом веществ в долгосрочной перспективе

Если вы часто пьете кофе на голодный желудок, это может вызвать так называемый "кофеиновый стресс", когда раздражительность и нервозность становятся вашей постоянной проблемой.

Резкие колебания уровня сахара в крови

Кофеин может временно повышать уровень сахара в крови, но если вы не поели, через какое-то время наступает резкое падение. Это может повлечь за собой:

Усталость и сонливость

Чувство голода и тягу к еде

Перепады настроения и раздражительность

Это особенно важно для людей с диабетом или теми, кто имеет проблемы с уровнем сахара в крови.

Как избежать негативных последствий кофе

Чтобы наслаждаться утренним кофе без ущерба для здоровья, важно сначала позавтракать. Белки, клетчатка и полезные жиры помогут защитить желудок и стабилизировать уровень сахара в крови. Если нет желания завтракать полноценно, съешьте орехи, банан или йогурт перед кофе.

Так вы сможете получать удовольствие от любимого напитка и заботиться о своем здоровье!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

