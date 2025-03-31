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Когда эмоции на пике: эти техники борьбы со стрессом помогут успокоиться

Здоровье

Из-за стресса даже самый аккуратный и дисциплинированный человек становится агрессивным и грубым.

стресс
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стресс

По словам эксперта, в ответ на острый стресс симпатическая нервная система стимулирует выброс глюкозы в кровь, учащает дыхание и сердцебиение, а надпочечники выделяют гормоны кортизол и адреналин. Так организм борется, и в таком возбуждённом состоянии тело может находиться от 15 до 50 минут.

Как управлять стрессом?

Успокойте тело

Вы можете обхватить себя руками и пораскачиваться. Самообъятия снижают стрессовую реакцию.

Остановитесь

Если вы чувствуете, что испытываете симптомы нарастающей стрессовой реакции, остановитесь. Можно встать с места и пройтись, стараясь обращать внимание на дыхание и попробовав его замедлить.

Напишите на листочке о стрессе

Механизм описания ситуации помогает справиться со стрессом. Часто так человек может понять, что послужило основным стрессором, пересмотреть событие и принять решение, что делать дальше.

Займитесь любимым делом

Можно сходить в любимое кафе или кинотеатр, или же провести время с друзьями. То, что делает вас счастливым, является эффективным способом снизить стрессовую реакцию, пишет "Чемпионат".

Сходите к психологу

Специалист поможет вам рассмотреть переживания по поводу стресса под правильным углом, выяснить причину и спланировать цели решения.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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