Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Почему желтеют листья огурцов? Роль микроэлементов в выращивании
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею
Начинаете день с кофе без завтрака? Вот 3 причины немедленно перестать это делать
Возрождение иконы: подробности о Yamaha RX100 2025 года
Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой
Плечи станут округлыми и мускулистыми: 3 лучших упражнения для мужчин
От винзавода до небоскрёбов: куда отправят первые партии гигантских гнутых стеклопакетов из Челябинска

Вместо похудения — лишний вес: узнайте, что не так с вашим подсластителем

2:26
Здоровье

В последние годы искусственные подсластители, такие как сукралоза, приобрели большую популярность как альтернатива сахару, особенно среди тех, кто стремится к снижению веса. Однако новые исследования показали, что сукралоза не только не способствует снижению веса, но и может повышать аппетит, увеличивая риск набора массы.

Сахарозаменитель
Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сахарозаменитель

Сукралоза и аппетит: неожиданные результаты

Исследование, проведенное исследователями из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, показало, что употребление напитков с сукралозой может вызвать активизацию области мозга, отвечающей за голод. В результате аппетит участников увеличивался примерно на 17%.

Сукралоза, которая является основным компонентом популярного подсластителя Splenda, в 600 раз слаще обычного сахара. В ходе исследования 75 участников употребляли различные напитки: обычную воду, воду с сахаром и воду с сукралозой. Визуализация мозга и анализы крови подтвердили, что сукралоза воздействует на мотивационные центры в мозгу, но не вызывает сигналов сытости, что и приводит к повышению аппетита.

Почему искусственные подсластители не помогают худеть

Доктор Кэти Пейдж, возглавившая исследование, объяснила, что сукралоза нарушает механизм регуляции чувства сытости. Несмотря на наличие сладости, мозг не получает сигнала о насыщении, что может приводить к излишнему потреблению пищи.

Эксперты, в том числе доктор Дэвид Кац, считают, что вместо увеличения потребления подсластителей лучше всего на время сократить их употребление, что поможет снизить тягу к сладкому. Это позволит "реабилитировать" вкусовые рецепторы и уменьшить общее потребление сахара и подсластителей.

Как снизить потребление сахара

Для тех, кто хочет сократить потребление сахара, эксперты советуют искать скрытые источники сахара в продуктах, которые часто не ассоциируются с подслащенными. Например, соусы для пасты, заправки для салатов или хлеб могут содержать значительные количества сахара. Исключив их из рациона, можно снизить потребление сахара и подсластителей на 30-50%, что окажет положительное влияние на здоровье и поможет поддерживать нормальный вес.

Уточнения

Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Почему желтеют листья огурцов? Роль микроэлементов в выращивании
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею
ВВС Тайваня получили первые истребители F-16: что это значит для региона
Начинаете день с кофе без завтрака? Вот 3 причины немедленно перестать это делать
Возрождение иконы: подробности о Yamaha RX100 2025 года
Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой
Плечи станут округлыми и мускулистыми: 3 лучших упражнения для мужчин
От винзавода до небоскрёбов: куда отправят первые партии гигантских гнутых стеклопакетов из Челябинска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.