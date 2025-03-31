Вместо похудения — лишний вес: узнайте, что не так с вашим подсластителем

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы искусственные подсластители, такие как сукралоза, приобрели большую популярность как альтернатива сахару, особенно среди тех, кто стремится к снижению веса. Однако новые исследования показали, что сукралоза не только не способствует снижению веса, но и может повышать аппетит, увеличивая риск набора массы.

Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сахарозаменитель

Сукралоза и аппетит: неожиданные результаты

Исследование, проведенное исследователями из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, показало, что употребление напитков с сукралозой может вызвать активизацию области мозга, отвечающей за голод. В результате аппетит участников увеличивался примерно на 17%.

Сукралоза, которая является основным компонентом популярного подсластителя Splenda, в 600 раз слаще обычного сахара. В ходе исследования 75 участников употребляли различные напитки: обычную воду, воду с сахаром и воду с сукралозой. Визуализация мозга и анализы крови подтвердили, что сукралоза воздействует на мотивационные центры в мозгу, но не вызывает сигналов сытости, что и приводит к повышению аппетита.

Почему искусственные подсластители не помогают худеть

Доктор Кэти Пейдж, возглавившая исследование, объяснила, что сукралоза нарушает механизм регуляции чувства сытости. Несмотря на наличие сладости, мозг не получает сигнала о насыщении, что может приводить к излишнему потреблению пищи.

Эксперты, в том числе доктор Дэвид Кац, считают, что вместо увеличения потребления подсластителей лучше всего на время сократить их употребление, что поможет снизить тягу к сладкому. Это позволит "реабилитировать" вкусовые рецепторы и уменьшить общее потребление сахара и подсластителей.

Как снизить потребление сахара

Для тех, кто хочет сократить потребление сахара, эксперты советуют искать скрытые источники сахара в продуктах, которые часто не ассоциируются с подслащенными. Например, соусы для пасты, заправки для салатов или хлеб могут содержать значительные количества сахара. Исключив их из рациона, можно снизить потребление сахара и подсластителей на 30-50%, что окажет положительное влияние на здоровье и поможет поддерживать нормальный вес.

Уточнения

Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.

