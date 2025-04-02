Вкусная альтернатива картофелю: этот уникальный клубень улучшает здоровье и память

Этот малоизвестный клубень — настоящий суперпродукт, который заслуживает большего внимания. Он не только богат энергией, но и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и улучшает работу кишечника.
Общие черты клубней
Клубни — это отличный источник углеводов, многие из которых происходят из Африки или Америки. В Испании, например, популярны батат и картофель. Однако есть и другие клубни, которые не так известны, но обладают уникальными свойствами. Один из них — ямс.
Что такое ямс?
Ямс — это клубень, похожий на маниоку, но с более грубой и жесткой кожурой. Он богат крахмалом, который составляет более 70% его состава. Ямс выращивают в Африке, Южной Америке, на Антильских островах и островах Тихого океана. В Испании его часто можно встретить на Канарских островах.
Почему ямс полезен?
Употребление ямса имеет множество преимуществ. Он улучшает работу кишечника, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и является отличным источником энергии. Благодаря высокому содержанию клетчатки и растительного белка, ямс — отличный выбор для спортсменов.
Но самое интересное свойство ямса — это его способность улучшать память и когнитивные функции. Это связано с содержанием диогенина — соединения, которое стимулирует рост нейронов и улучшает обучение, пишет испанское издание Heraldo.
Пищевая ценность ямса
На 100 граммов продукта:
Как приготовить ямс?
По вкусу ямс напоминает картофель. Его можно варить, запекать, готовить на гриле или даже жарить в виде чипсов.
Ямс — обобщённое название нескольких культивируемых видов растений из рода Диоскорея семейства Диоскорейные.
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