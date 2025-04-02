Вкусная альтернатива картофелю: этот уникальный клубень улучшает здоровье и память

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот малоизвестный клубень — настоящий суперпродукт, который заслуживает большего внимания. Он не только богат энергией, но и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и улучшает работу кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Maor X, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ямс

Общие черты клубней

Клубни — это отличный источник углеводов, многие из которых происходят из Африки или Америки. В Испании, например, популярны батат и картофель. Однако есть и другие клубни, которые не так известны, но обладают уникальными свойствами. Один из них — ямс.

Что такое ямс?

Ямс — это клубень, похожий на маниоку, но с более грубой и жесткой кожурой. Он богат крахмалом, который составляет более 70% его состава. Ямс выращивают в Африке, Южной Америке, на Антильских островах и островах Тихого океана. В Испании его часто можно встретить на Канарских островах.

Почему ямс полезен?

Употребление ямса имеет множество преимуществ. Он улучшает работу кишечника, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и является отличным источником энергии. Благодаря высокому содержанию клетчатки и растительного белка, ямс — отличный выбор для спортсменов.

Но самое интересное свойство ямса — это его способность улучшать память и когнитивные функции. Это связано с содержанием диогенина — соединения, которое стимулирует рост нейронов и улучшает обучение, пишет испанское издание Heraldo.

Пищевая ценность ямса

На 100 граммов продукта:

Калорийность: 118 ккал

Жиры: 0,2 г

Углеводы: 28 г

Белки: 1,5 г

Калий: 816 мг

Кальций: 17 мг

Железо: 0,5 мг

Магний: 21 мг

Как приготовить ямс?

По вкусу ямс напоминает картофель. Его можно варить, запекать, готовить на гриле или даже жарить в виде чипсов.

Уточнения

Ямс — обобщённое название нескольких культивируемых видов растений из рода Диоскорея семейства Диоскорейные.

