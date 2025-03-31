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ИИ вместо психолога? Проверьте сами, как чат-бот снимает симптомы тревоги и депрессии

2:41
Здоровье

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает занимать важное место в медицине, и теперь его используют для решения проблем в области психического здоровья. Недавнее исследование показало, что использование ИИ, а именно терапевтического чат-бота, может существенно улучшить симптомы депрессии, тревожности и расстройств пищевого поведения. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках этой технологии.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Революция в психотерапии: результаты клинического исследования

Исследователи из Дартмутского университета в США провели уникальное клиническое испытание с участием 106 человек, страдающих от депрессии, тревожных расстройств и нарушений пищевого поведения. Они использовали чат-бота Therabot, работающего на основе генеративного ИИ. Пациенты взаимодействовали с ним через приложение на смартфоне, отвечая на вопросы и общаясь в моменты острой нужды.

Результаты исследования были обнадеживающими

  • Симптомы депрессии уменьшились на 51%
  • Тревожность снизилась на 31%
  • Негативные мысли о теле и весе уменьшились на 19%

Кроме того, значительное сокращение эпизодов расстройств пищевого поведения было замечено у людей с булимией и компульсивным перееданием.

Преимущества и возможности чат-ботов

Пациенты, использовавшие Therabot, сообщили, что приложение оказалось особенно полезным в ночное время и в моменты сильной тревоги. Это подтверждает способность ИИ предоставлять немедленную помощь в критических ситуациях, когда традиционная терапия может быть недоступна.

Также стоит отметить, что некоторым пациентам было легче общаться с ИИ, чем с живым терапевтом. Это может сыграть важную роль в привлечении людей, которые по разным причинам не могут или не хотят делиться своими проблемами с психологами.

Важные предостережения

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты предупреждают, что использование ИИ в сфере психического здоровья требует осторожности. Майкл Хайнц, ведущий автор исследования, подчеркивает: "Ни один генеративный ИИ не готов работать полностью автономно в сфере охраны психического здоровья". Это значит, что для полноценной психотерапевтической помощи все же необходимо участие человека.

Хотя технологии могут оказать значительную помощь в лечении, особенно при нехватке специалистов, важно помнить о рисках и недостатках, связанных с полной автоматизацией процесса лечения.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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