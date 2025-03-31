Артрит атакует? Узнайте, как один напиток может помочь уже через 6 недель

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артрит — это распространенное заболевание, затрагивающее миллионы людей по всему миру, и его симптомы могут значительно варьироваться. Однако исследования показывают, что небольшие изменения в образе жизни, в том числе добавление определенных соков в рацион, могут оказать положительное воздействие на уменьшение боли и воспалений, характерных для артрита.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

Сок вишни — натуральное средство от боли в суставах

Одним из самых эффективных напитков, по мнению экспертов, является вишневый сок. Он не только помогает уменьшить воспаление, но и оказывает положительное воздействие на здоровье суставов. Исследования, опубликованные в журнале "Артрит и ревматизм", показали, что употребление кислого вишневого сока может значительно снизить болевые ощущения, связанные с остеоартритом и подагрой. Участники, которые пили по две бутылки сока вишни ежедневно в течение шести недель, заметили уменьшение боли по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Дополнительное исследование подтвердило, что регулярное употребление вишневого сока снижает уровень С-реактивного белка (СРБ), что является показателем воспаления в организме. Более низкие уровни СРБ связаны с уменьшением воспалительных процессов в суставах.

Какие соки ещё полезны при артрите

Кроме вишневого сока, существуют и другие напитки, которые могут помочь в борьбе с воспалением и болью при артрите. К таким сокам относятся:

Апельсиновый сок , богатый витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие воспаление.

, богатый витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие воспаление. Томатный и ананасовый соки , также содержащие антиоксиданты, полезные для суставов.

, также содержащие антиоксиданты, полезные для суставов. Морковный сок, который улучшает общую циркуляцию и помогает в борьбе с воспалениями.

Советы по лечению артрита

Хотя натуральные средства, такие как вишневый сок, могут помочь некоторым людям уменьшить симптомы артрита, важно помнить, что в некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) помогают уменьшить боль и воспаление, особенно если натуральные средства не дают достаточного эффекта.

Физические упражнения также могут помочь в облегчении симптомов артрита. Они способствуют укреплению суставов, улучшению осанки и снижению стресса — все это помогает снизить тяжесть болей и других симптомов. Но прежде чем приступать к тренировкам, рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, чтобы выбрать безопасный и эффективный комплекс упражнений.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis "ломота в суставах" от ἄρθρον "сустав") — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

