Не ешьте темный шоколад на ночь — вот почему

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Темный шоколад, благодаря своим полезным свойствам, может стать важным элементом здорового питания. Он помогает улучшить кровообращение, защитить работу мозга и даже снизить риск развития диабета 2 типа. Но есть определенные моменты, когда его употребление может оказаться не лучшим решением.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

Как оказалось, темный шоколад содержит кофеин и теобромин - два мощных стимулятора, которые могут повлиять на ваш сон. Несмотря на то, что переносимость кофеина у всех людей разная, эксперты сходятся во мнении, что кофеин следует избегать минимум за 6 часов до сна. Например, в 28 граммах молочного шоколада содержится около 8 мг кофеина, в то время как в темном — целых 25 мг, что может существенно нарушить ваш отдых.

Существует еще несколько причин, почему шоколад может стать проблемой поздно вечером. Во-первых, темный шоколад часто содержит сахар, а его употребление на ночь может привести к повышению уровня энергии, что затруднит расслабление. Во-вторых, ночью обмен веществ замедляется, и если вы пытаетесь поддерживать или сбросить вес, лучше не нагружать свой организм поздним приемом пищи.

Если вы хотите насладиться всеми полезными свойствами темного шоколада, лучше делать это в первой половине дня, не забывая, что вечер — не самое лучшее время для сладкого.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

