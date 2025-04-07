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Маленький герой: как и почему сера защищает ваши уши

1:34
Здоровье

Многие стремятся избавиться от ушной серы как можно быстрее, считая её чем-то вредным. Но на деле это неотъемлемая часть защитной системы организма, и её полное удаление может принести больше вреда, чем пользы.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

Ушная сера: защитник слуха, а не враг гигиены

Почему сера нужна

Ушная сера состоит из смеси омертвевших клеток кожи, секрета сальных и потовых желёз. Она создаёт в ухе естественную кислую среду (pH 5,2-7,0), которая препятствует размножению бактерий и грибков, защищая слуховой проход от инфекций и загрязнений.

Когда она становится проблемой

В норме сера выводится из уха самостоятельно — во время жевания или разговоров, за счёт микродвижений челюсти. Но с возрастом, особенно после 60 лет, процесс замедляется. Это может привести к накоплению серы, образованию пробок и снижению слуха.

"Если сера мешает слышать или вызывает дискомфорт, нужно обратиться к врачу", — советуют отоларингологи.

Почему ватные палочки — плохая идея

Используя ватные палочки, люди часто заталкивают серу глубже, увеличивая риск повреждения барабанной перепонки. Безопасно извлечь серу может только специалист — с помощью промывания, микроотсасывания и специальных инструментов. Перед этим сера размягчается особыми каплями.

Уточнения

Ушная сера - жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих.

Автор Дмитрий Тезнев
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