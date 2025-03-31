Устали, волосы выпадают, но анализы в норме? Проблема не в витаминах

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полки аптек усыпаны баночками с обещанием энергии, крепкого иммунитета и сияющей кожи. Но правда в том, что до 80 % этих добавок могут быть вам совершенно не нужны. Более того, в некоторых случаях они вредят — особенно если принимать их "на всякий случай".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Не всё, что в таблетке, усвоится

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме. Их избыток — это не "больше пользы", а нагрузка на печень, кожные реакции и даже проблемы с сосудами.

Водорастворимые (C и группа B) выводятся быстрее, но при отсутствии дефицита просто… проходят транзитом. Деньги — в унитаз, как говорится.

Начните с анализа, а не с капсул

Выпадение волос, усталость, боль в суставах — не всегда следствие нехватки витаминов. Часто за этим стоят:

гормональные сбои,

проблемы с ЖКТ,

стресс или переутомление.

Модные "уколы красоты" с витаминами B почти не работают, если уровень этих веществ в крови в норме.

Витамин С и D — не волшебные щиты

Витамин С помогает иммунитету только при регулярном приёме ДО сезона простуд. Ударные дозы в разгар ОРВИ — это скорее мочегонный эффект.

Витамин D - действительно важен, но его дозу должен рассчитать врач. Переизбыток не менее опасен, чем дефицит.

Мультивитамины — не универсальное спасение

Они составлены "для среднего человека", но:

мужчине может быть опасен избыток железа;

беременной женщине, наоборот, его может не хватать;

подростку и пожилому — нужны разные дозировки даже одного и того же витамина.

Лучше выбирать монодобавки и опираться на анализы, образ жизни и питание.

Питание — главный источник

Таблетки — не замена еде.

Киви, перец, брокколи содержат больше витамина С, чем таблетки.

Яйца, жирная рыба, печень — чемпионы по D.

Зелень, бобовые, цельнозерновые — природные источники витаминов группы B.

Добавки нужны, если:

вы на жёсткой диете;

ограничиваете продукты по медицинским показаниям;

живёте в регионе с дефицитом солнечного света;

сдали анализы и выявили нехватку.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

