Устали, волосы выпадают, но анализы в норме? Проблема не в витаминах

Полки аптек усыпаны баночками с обещанием энергии, крепкого иммунитета и сияющей кожи. Но правда в том, что до 80 % этих добавок могут быть вам совершенно не нужны. Более того, в некоторых случаях они вредят — особенно если принимать их "на всякий случай".
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме. Их избыток — это не "больше пользы", а нагрузка на печень, кожные реакции и даже проблемы с сосудами.
Водорастворимые (C и группа B) выводятся быстрее, но при отсутствии дефицита просто… проходят транзитом. Деньги — в унитаз, как говорится.
Выпадение волос, усталость, боль в суставах — не всегда следствие нехватки витаминов. Часто за этим стоят:
гормональные сбои,
проблемы с ЖКТ,
стресс или переутомление.
Модные "уколы красоты" с витаминами B почти не работают, если уровень этих веществ в крови в норме.
Витамин С помогает иммунитету только при регулярном приёме ДО сезона простуд. Ударные дозы в разгар ОРВИ — это скорее мочегонный эффект.
Витамин D - действительно важен, но его дозу должен рассчитать врач. Переизбыток не менее опасен, чем дефицит.
Они составлены "для среднего человека", но:
мужчине может быть опасен избыток железа;
беременной женщине, наоборот, его может не хватать;
подростку и пожилому — нужны разные дозировки даже одного и того же витамина.
Лучше выбирать монодобавки и опираться на анализы, образ жизни и питание.
Таблетки — не замена еде.
Киви, перец, брокколи содержат больше витамина С, чем таблетки.
Яйца, жирная рыба, печень — чемпионы по D.
Зелень, бобовые, цельнозерновые — природные источники витаминов группы B.
Добавки нужны, если:
вы на жёсткой диете;
ограничиваете продукты по медицинским показаниям;
живёте в регионе с дефицитом солнечного света;
сдали анализы и выявили нехватку.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.