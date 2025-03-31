Как зубная паста старит вас каждый день — и что с этим делать

Вы уверены, что делаете всё правильно: чистите зубы дважды в день, следите за гигиеной. Но вот парадокс — именно эта полезная рутина может стать причиной сухости, раздражения и морщин в самой деликатной зоне лица.
Многие зубные пасты содержат лаурилсульфат натрия (SLS) — пенящееся вещество, которое разрушает не только налёт на зубах, но и естественный защитный барьер кожи. Когда вы сплёвываете пасту, её частицы попадают на подбородок и губы. Остатки SLS провоцируют:
сухость и шелушение;
покраснение;
появление микротрещин и преждевременных морщин.
Именно область вокруг рта страдает сильнее всего — она тонкая, уязвимая и быстро реагирует на раздражители.
Выбирайте пасты без SLS. Они помечены как "мягкие", "для чувствительных зубов" или "SLS-free".
Обратите внимание на натуральные варианты. Пасты с кокосовым маслом, углём, содой — мягче, но потребуют более тщательной гигиены.
Смывайте остатки пасты с кожи. Сразу после чистки — умойтесь прохладной водой.
Увлажняйте зону вокруг губ. Используйте крем или бальзам — это восстановит защитный слой.
Здесь — своя проблема. Спиртосодержащие жидкости пересушивают слизистые и кожу. Если чувствуете стянутость или жжение — выберите безалкогольные альтернативы с ромашкой, шалфеем, алоэ или зелёным чаем.
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
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