Как зубная паста старит вас каждый день — и что с этим делать

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что делаете всё правильно: чистите зубы дважды в день, следите за гигиеной. Но вот парадокс — именно эта полезная рутина может стать причиной сухости, раздражения и морщин в самой деликатной зоне лица.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Виновник — зубная паста с SLS

Многие зубные пасты содержат лаурилсульфат натрия (SLS) — пенящееся вещество, которое разрушает не только налёт на зубах, но и естественный защитный барьер кожи. Когда вы сплёвываете пасту, её частицы попадают на подбородок и губы. Остатки SLS провоцируют:

сухость и шелушение;

покраснение;

появление микротрещин и преждевременных морщин.

Именно область вокруг рта страдает сильнее всего — она тонкая, уязвимая и быстро реагирует на раздражители.

Что делать, чтобы избежать вреда

Выбирайте пасты без SLS. Они помечены как "мягкие", "для чувствительных зубов" или "SLS-free". Обратите внимание на натуральные варианты. Пасты с кокосовым маслом, углём, содой — мягче, но потребуют более тщательной гигиены. Смывайте остатки пасты с кожи. Сразу после чистки — умойтесь прохладной водой. Увлажняйте зону вокруг губ. Используйте крем или бальзам — это восстановит защитный слой.

А как же ополаскиватели

Здесь — своя проблема. Спиртосодержащие жидкости пересушивают слизистые и кожу. Если чувствуете стянутость или жжение — выберите безалкогольные альтернативы с ромашкой, шалфеем, алоэ или зелёным чаем.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

