Утро без боли после алкоголя: десерт, чтобы пережить вечер пятницы

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лучший фрукт с эффектом детокса и скорой помощи от похмелья? Это хурма. Яркая, сладкая и невероятно полезная, она уже покоряет мир — и на то есть веские причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хурма

Хурма, родом из Азии, ценится за насыщенный вкус и богатый состав: клетчатка, витамины A, B, C, бета-каротин, магний, калий и другие необходимые микроэлементы. Эта ярко-оранжевая ягода не только радует глаз, но и работает на ваше здоровье.

6 причин включить хурму в рацион

Нормализует пищеварение

Благодаря высокому содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки, хурма улучшает перистальтику кишечника, устраняет запоры и восстанавливает микрофлору. Укрепляет иммунитет

Витамин C и бета-каротин помогают организму бороться с инфекциями, защищая от вирусов и воспалений. Защищает зрение

Хурма содержит лютеин и зеаксантин — два типа каротиноидов, жизненно необходимых для сохранения чёткого зрения и профилактики дегенерации сетчатки. Поддерживает сердце

Пищевые волокна и калий способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и нормализации давления. Является мощным антиоксидантом

Комплекс витаминов и каротиноидов нейтрализует свободные радикалы и снижает риск хронических заболеваний. Спасает от похмелья

Да, вы не ослышались. Хурма помогает вывести продукты распада алкоголя, восстанавливает электролитный баланс и снижает головную боль благодаря высокому содержанию калия. Исследования показали, что она даже замедляет всасывание алкоголя и облегчает симптомы интоксикации.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на все плюсы, хурму стоит употреблять с умом:

Людям с диабетом — из-за высокого содержания натуральных сахаров.

Тем, у кого возможны аллергии.

При строгих диетах — фрукт достаточно калориен.

Тем не менее, в умеренных количествах хурма — отличное дополнение к рациону. Она придаст энергии, улучшит пищеварение и даже поможет восстановиться после бурной вечеринки.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

