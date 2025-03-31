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Утро без боли после алкоголя: десерт, чтобы пережить вечер пятницы

2:16
Здоровье

Лучший фрукт с эффектом детокса и скорой помощи от похмелья? Это хурма. Яркая, сладкая и невероятно полезная, она уже покоряет мир — и на то есть веские причины.

Хурма
Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хурма

Хурма, родом из Азии, ценится за насыщенный вкус и богатый состав: клетчатка, витамины A, B, C, бета-каротин, магний, калий и другие необходимые микроэлементы. Эта ярко-оранжевая ягода не только радует глаз, но и работает на ваше здоровье.

6 причин включить хурму в рацион

  1. Нормализует пищеварение
    Благодаря высокому содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки, хурма улучшает перистальтику кишечника, устраняет запоры и восстанавливает микрофлору.

  2. Укрепляет иммунитет
    Витамин C и бета-каротин помогают организму бороться с инфекциями, защищая от вирусов и воспалений.

  3. Защищает зрение
    Хурма содержит лютеин и зеаксантин — два типа каротиноидов, жизненно необходимых для сохранения чёткого зрения и профилактики дегенерации сетчатки.

  4. Поддерживает сердце
    Пищевые волокна и калий способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и нормализации давления.

  5. Является мощным антиоксидантом
    Комплекс витаминов и каротиноидов нейтрализует свободные радикалы и снижает риск хронических заболеваний.

  6. Спасает от похмелья
    Да, вы не ослышались. Хурма помогает вывести продукты распада алкоголя, восстанавливает электролитный баланс и снижает головную боль благодаря высокому содержанию калия. Исследования показали, что она даже замедляет всасывание алкоголя и облегчает симптомы интоксикации.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на все плюсы, хурму стоит употреблять с умом:

  • Людям с диабетом — из-за высокого содержания натуральных сахаров.

  • Тем, у кого возможны аллергии.

  • При строгих диетах — фрукт достаточно калориен.

Тем не менее, в умеренных количествах хурма — отличное дополнение к рациону. Она придаст энергии, улучшит пищеварение и даже поможет восстановиться после бурной вечеринки.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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