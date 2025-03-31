Превосходит все таблетки для суставов: эта специя работает лучше, чем кажется

Может ли простая специя облегчить боль при артрозе? Учёные утверждают: да, и имя этой специи — орегано.
Артроз — хроническое заболевание суставов, которым в одной только Испании страдают 7 миллионов человек. Болезнь развивается из-за износа хряща, покрывающего кости. Когда он истончается, кости начинают тереться друг о друга, вызывая боль, скованность и ограничение подвижности.
Для людей с артрозом важнейшую роль играет питание. Некоторые продукты помогают уменьшить воспаление и боль. Один из таких — орегано. Это не просто ароматная специя, а натуральное средство с доказанными противовоспалительными свойствами.
Исследование, опубликованное в Journal of Applied Microbiology, показало, что содержащийся в орегано карвакрол способен разрушать оболочку вирусов. Но это лишь часть картины.
По данным Университета Бонна и Политехнической школы Цюриха, орегано содержит бета-кариофиллен (E-BCP) — активное вещество, способное снижать воспаление и суставную боль. Благодаря этому, специю рекомендуют как натуральное профилактическое средство при артрозе.
Но и это ещё не всё. Масло орегано применяют при зубной боли — достаточно нанести пару капель на область воспаления. Конечно, перед использованием лучше проконсультироваться с врачом, особенно в случае индивидуальной чувствительности.
Включив орегано в рацион, можно не только усилить вкус блюд, но и поддержать здоровье суставов — мягко, натурально и эффективно.
Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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