Превосходит все таблетки для суставов: эта специя работает лучше, чем кажется

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли простая специя облегчить боль при артрозе? Учёные утверждают: да, и имя этой специи — орегано.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ орегано

Артроз — хроническое заболевание суставов, которым в одной только Испании страдают 7 миллионов человек. Болезнь развивается из-за износа хряща, покрывающего кости. Когда он истончается, кости начинают тереться друг о друга, вызывая боль, скованность и ограничение подвижности.

Орегано — больше, чем ароматная приправа

Для людей с артрозом важнейшую роль играет питание. Некоторые продукты помогают уменьшить воспаление и боль. Один из таких — орегано. Это не просто ароматная специя, а натуральное средство с доказанными противовоспалительными свойствами.

Исследование, опубликованное в Journal of Applied Microbiology, показало, что содержащийся в орегано карвакрол способен разрушать оболочку вирусов. Но это лишь часть картины.

Что делает орегано полезным при артрозе

По данным Университета Бонна и Политехнической школы Цюриха, орегано содержит бета-кариофиллен (E-BCP) — активное вещество, способное снижать воспаление и суставную боль. Благодаря этому, специю рекомендуют как натуральное профилактическое средство при артрозе.

Но и это ещё не всё. Масло орегано применяют при зубной боли — достаточно нанести пару капель на область воспаления. Конечно, перед использованием лучше проконсультироваться с врачом, особенно в случае индивидуальной чувствительности.

Включив орегано в рацион, можно не только усилить вкус блюд, но и поддержать здоровье суставов — мягко, натурально и эффективно.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).

