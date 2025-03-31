Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Многие из нас не представляют свою жизнь без сладкого. Автор Vogue Italia Дезире Остланд решила проверить, как отказ от сахара повлияет на её организм и самочувствие. В течение восьми недель она полностью исключила промышленный сахар из своего рациона и поделилась результатами этого эксперимента.​

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

Остланд признаётся, что раньше была настоящей сладкоежкой: всегда имела при себе что-то сладкое и не могла отказаться от десерта после еды. Однако со временем она почувствовала, что теряет контроль над своим питанием, особенно в отношении сладостей. Решив действовать радикально, она полностью отказалась от сахара.​

Первые дни были непростыми: привычка тянулась к сладкому, особенно во время работы. Однако, преодолев начальные трудности, примерно через неделю она заметила положительные изменения:​

Утреннее пробуждение стало легче.​

Концентрация на работе улучшилась.​

Появилось ощущение физической и ментальной лёгкости.​

Сон стал более глубоким и спокойным.​

Уровень стресса снизился.​

Дополнительным бонусом стала потеря веса, хотя это и не было её основной целью ​

Остланд подчёркивает, что такой подход может подойти не всем. Для некоторых достаточно просто сократить потребление сахара, но в её случае требовался полный отказ для восстановления здоровых отношений с едой. Теперь, после восьми недель без сахара, она чувствует, что может контролировать свои желания и делать осознанный выбор в питании.​

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление свободных сахаров до менее 10% от общей суточной калорийности, а идеальным считается показатель менее 5%. Для взрослого человека это примерно 25 граммов сахара в день. Важно помнить, что сахар содержится не только в сладостях, но и во многих обработанных продуктах и напитках.​

Эксперимент Дезире Остланд показывает, что осознанное отношение к потреблению сахара может привести к значительным улучшениям в самочувствии и качестве жизни.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

