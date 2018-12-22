Названы самые опасные для здоровья сладости

Многие после сытного приема пищи любят побаловать себя различными сладостями. Но к подобного рода продуктам, убеждены диетологи, нужно относиться крайне осторожно.
Так, специалисты перечислили те подобные продукты, что наиболее опасны для человеческого организма. Они, указывают диетологи, наносят непоправимый вред здоровью и даже серьезно повышают риск заработать онкологические заболевания.
Первое место в списке самых опасных сладостей занимают различные кексы и пирожные. Дело в глазури, которой их посыпают сверху, указывают диетологи. Зачастую она низкого качества, сетуют эксперты — в создании ее использует краску на нефтяной основе.
Сильно вредит здоровью и чрезмерное употребление сильногазированных сладких напитков, предупреждают специалисты. В них слишком много фосфорной кислоты и глюкозы.
Также, что примечательно, тем, кто следит за своим здоровьем и самочувствием, диетологи совеют не покупать леденцов и не пить горячий шоколад. В последнем, например, слишком много очищенного сахара.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам одного американского пилота, еда в самолете может быть очень опасна. Так, утверждает пилот из США, экипаж самолетов зачастую не соблюдает элементарные санитарные правила.
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