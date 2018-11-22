Вакцина против деменции прошла испытание на мышах

Наука теперь владеет технологией разработки вакцины против развития деменции (старческого слабоумия). Положительные результаты получены учеными из Техасского университета опытным путем на лабораторных грызунах, сообщает pora.ru.
Действует прививка за счет приостановления скопления в мозге токсических белков. Разновидности последних являются провокаторами прогресса симптомов, характерных для болезни Альцгеймера. К сожалению, ученым до сих пор неизвестны доподлинные причины деменции и способы борьбы с патологией.
Базовая составляющая вакцины — ДНК белков. Иммунная система с их помощью "обучается" противостоянию этим компонентам и предупреждает их скопление в мозге.
Создание этой вакцины — очередная попытка замедлить болезнь Альцгеймера или не допустить ее вовсе. Но новая разработка отличается от ранее созданных аналогов тем, что применяется внутримышечно и не провоцирует отеки мозга. Ученые убеждены в том, что состояние после инъекции характеризуется значительным снижением риска развития старческого слабоумия. Положительный результат в опытах на лабораторных мышах проявился в 50% случаев.
Исследователи верят, что добьются заметного перелома в борьбе с деменцией. Такую вакцину ждут 47 миллионов людей во всем мире и, в частности, около 1,8 миллионов россиян. Пока же прогнозы неутешительные: количество страдающих болезнью Альцгеймера к 2050 году увеличится в три раза.
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