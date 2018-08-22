Ученые назвали болезни, от которых защищает кормление грудью

Исследователи перечислили ряд болезней, риск заполучить которые заметно снижает грудное вскармливание. Так, в списке этом, помимо онкологических заболеваний, оказались инсульт и прочие болезни сердечно-сосудистой системы.
Отметим, что буквально какой-то век назад все младенцы поголовно питались грудным молоком. Ситуация изменилась примерно в середине прошлого столетия — именно тогда появились первые сухие смеси и другие различные заменители материнского молока. Согласно статистике, лишь чуть больше половины детей на планете питаются естественным способом.
В прошлом ученые неоднократно говорили о том, что кормление грудью снижает шансы развития рака груди и половых органов, а также диабета. Теперь же эксперты из университета Канзаса в Соединенных Штатах Америки заявляют и о том, что грудное вскармливание поможет укрепить сердце матери.
Помимо того, что кормление грудью снижает вероятность развития диабета, рака груди, и многих других болезней у матерей, исследователи также говорят о том, что материнское молоко крайне полезно и для ребенка. Любопытно, что благоприятно влияет на развитие ребенка не только само молоко, но и акт кормления. Так, у младенцев, питающихся именно таким способом, улучшается работа кишечника, нормализуется работа иммунной системы и даже повышаются показатели интеллекта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из России совместно со своими американскими коллегами научились диагностировать болезни плода на самых ранних стадиях беременности.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
Родов без осложнений уже не бывает | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.