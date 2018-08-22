Названа польза сахара для продления жизни

Исследователи выяснили, что умеренное употребление сахара может существенно повлиять на продолжительность жизни.

Так, эксперимент ученых продолжался целую четверть века. За это время специалистам удалось проанализировать данные полтора десятка тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 64 лет. В течение всего этого времени участникам эксперимента необходимо было придерживаться определенной нормы потребления калорий и постоянно сообщать ученым об изменениях в своем рационе питания.

По завершению исследования специалисты подвели итоги, которые оказались весьма любопытными. За все время его проведения умерли около 6 тысяч участников эксперимента. В их рационе питания ученые обнаружили любопытные закономерности — ушедшие из жизни добровольцы совсем не употребляли сахар или же употребляли его в небольших количествах.

Проанализировав систему питания тех добровольцев, что к моменту завершения эксперимента были живы, эксперты пришли к выводу, что все они потребляли в пищу умеренное количество сахара и углеводов. Тем самым они укрепили свою сердечно-сосудистую систему. Поэтому-то исследователи и пришли к выводу о пользе сахара и углеводов для здоровья. Приверженцы "сахаро-углеродного" питания в среднем смогли увеличить продолжительность жизни примерно на 30 лет.

А вот соль является по-настоящему пагубным для сердца продуктом. Медики советуют употреблять ее в малых дозах. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Излишнее ее количество может привести к инсульту или инфаркту.

Фото: REX/Shutterstock

Читайте также:

Физические нагрузки при диабете могут быть опасны