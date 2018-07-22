Субпродукты уберегут от многих болезней

Субпродукты полезнее всех диетических видов мяса. С таким заявлением выступили американские эксперты Медицинского центра Университета Нью-Йорка. Они особенно рекомендуют ввести в рацион сердце домашней птицы и печень. В них содержится значительное количество витаминов группы В, а также А и Е, богаты субпродукты и калием, фосфором, медью, магнием, цинком и железом. Последнее организм особо хорошо усваивает именно из печени.
Однако особенно ценны субпродукты из-за высокого содержания таурина. Нехватка этой кислоты провоцирует проблемы со зрением, печенью и поджелудочной железой, снижение иммунитета. Особо остро нехватка таурина сказывается на детском организме.
Кроме того, кислота из субпродуктов более чем в половину снижает шанс развития болезней сердца, даже если холестерин повышен. Она же уберегает от проблем с артериальным давлением и диабетом второго типа.
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