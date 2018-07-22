Ученые: чувствительность к горькой пище может быть симптомом смертельного заболевания

Чувствительностью к горькой пище может быть сигналом повышенного риска развития злокачественной опухоли. К такому выводу пришли английские исследователи, чьим научным интересом было определить, как онкология появляется у женщин старшего возраста.
Эксперты наблюдали за участницами, их было 5 500, около 20 лет. За это время удалось выяснить, что более чувствительных к горькому рак "настигал" в два раза чаще. Исследователи определили: для распознавания горечи у человека есть 25 рецепторов, по их мнению, это помогает людям не пасть жертвами отравлений. Ведь большинство токсичных веществ на вкус горькие.
Подводя итоги исследования, английские специалисты отметили, что их вывод — это лишь шаг в работе над распознаванием рака. Его нельзя принимать, как аксиому, следует провести дополнительные наблюдения: проанализировать данные людей другого пола и возраста.
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