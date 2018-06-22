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Источник Правда.Ру

Телосложение кровь с молоком убережет от рака

Здоровье

Девушки и женщины средних лет, имеющие лишний вес, примерно в два раза реже заболевают раком молочной железы, чем их излишне стройные сверстницы. Об этом заявляют ученые в материале американского медицинского журнала JAMA Oncology.

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Фото: Fotodom.ru

Специалисты уточняют, что речь идет только о дамах, не достигших менопаузы. Позднее тучность может, наоборот, повысить риски недуга. По словам Хэйзел Николс из университета Северной Каролины (США), ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Что же касается тучных молодых женщин, они, действительно, заболевают этим видом рака реже, чем их сверстницы с иной массой тела.

По словам Николс, ее команда проанализировала результаты наблюдений за здоровьем примерно 760 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет. У женщин этого возраста рак груди случается реже, чем у пожилых, однако остается самым распространенным типом рака у дам этого возраста — в среднем каждая вторая из них становится его жертвой к пятому десятку лет жизни.

При этом ученые сопоставили их индекс массы тела и частоту развития рака. Они увидели, что полные девушки гораздо реже страдали от злокачественных опухолей молочной железы, хотя чем ближе они приближались к менопаузе, тем скорее утрачивалась эта закономерность.

Девушки с низкой массой тела на 10-20% чаще заполучали рак груди, чем их сверстницы стандартного сложения. Повышение индекса на 5 пунктов снижало риск развития рака на 15-20%. Специалисты связывают этот феномен с тем, что жировая ткань, как и яичники, служит источником эстрогена, одного из главных женских гормонов и, в то же время, стимуляторов роста раковых клеток.

По мнению Николс, жировая ткань может подавлять синтез эстрогена в яичниках, что снижает его концентрацию в организме девушек и молодых женщин и уменьшает вероятность развития рака до наступления менопаузы.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", риск развития рака молочной железы можно значительно снизить, если употреблять достаточно витамина D.

Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. При этом содержание витамина группы D кальцифедиола должно быть не менее 60 нг на 1 мл. Тогда вероятность возникновения недуга уменьшается в пять раз.

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