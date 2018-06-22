Молочные продукты не лечат, а калечат

Молочные продукты не так полезны, как принято считать, убеждены ученые. Они уже развенчали мифы о молоке, сыре и кефире.
Так, шведские специалисты провели эксперимент, который длился 20 лет. Все это время они наблюдали за 100 000 человек среднего и старшего возраста. Среди участников были те, кто пил молоко и те, кто игнорировал продукт. Оказалось, что выпивавшие в день более трех стаканов в два раза чаще ломали кости, чем иные участники исследования.
Ученые объяснили феномен содержащейся в напитке лактозой. В организме она "дробится". И один из компонентов, галактоза, вызывает преждевременное старение и смерть.
Против сыра "ополчился" доктор медицины Нил Барнард. По его сведениям, если сравнивать один килограмм сыра с одним килограммом бифштекса, то во втором окажется меньше холестерина. Также молочный продукт провоцирует закупорку артерий, ожирение и заболевания сердца.
Еще один недостаток сыра, по мнению доктора медицины, количество соли, продукта, который лишает организм кальция. Диетологи убеждены, что самый вредный — плавленый сыр, под воздействием термической обработки, он лишается всех полезных компонентов.
Исследованием кефира занимаются российские специалисты. Дело в этиловом спирте, который образуется во время брожения в продукте. В организме процесс не прекращается, как следствие, процент алкоголя увеличивается. Ученые выяснили, что 600 граммов кефира для детского организма равны 10 граммам водки. В пересчете на взрослого человека — 430 граммам напитка. Это может способствовать привыканию к алкоголю.
Разочаровались в кефире и гастроэнтерологи: продукт провоцирует развитие кишечной палочки и сальмонеллы.
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