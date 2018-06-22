Ученые назвали полезную для сердца порцию кофе

Уменьшить риск заболеваний сердца можно, если выпивать четыре чашки кофе. К такому выводу пришли исследователи из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне в Германии. Результаты испытаний они опубликовали в научном журнале "PLOS Biology", сообщает MedicalXpress.
Эксперимент проводили на мышах. Выяснилось, что доза кофеина, равная четырем чашкам напитка, способствует движению регуляторного белка в митохондрии, усиливает их функции, что способствует защите сердечно-сосудистой системы от повреждения.
В процессе главным образом участвует белок р27, ингибитор клеточного цикла. В митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы он присутствует и защищает клетки мышц от гибели. Также он полезен при превращении клеток соединительной ткани в те, что содержат сократительные волокна. Эта функция особенно важна для восстановления после инфаркта миокарда.
Кофеин помогает белку p27 более активно поступать в митохондрии. Из-за этого риск повреждения сердца снижается. Эффект был заметен даже у старых мышей и грызунов с ожирением.
"Усиление митохондриального р27, которые выявили в ходе исследования, может стать потенциальной терапевтической стратегией при лечении заболеваний сердца", - считают немецкие ученые.
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