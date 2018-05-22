4 мифа про здоровье, о которых надо знать

Вы наверняка слышали наиболее распространенные медицинские мифы, которые не имеют никакого отношения к реальности.

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Как правило, они передаются из поколения в поколение, и в принципе не опасны. Но стоит иметь в виду, что к реальности они имеют примерно такое же отношение, как бабушкины сказки.

Миф первый: от холода болеют

Вопреки распространенному мнению, холод - не обязательно гарантия простуды. Хотя такие вещи, как грипп, как правило, процветают зимой, но чаще всего это результат обмена микробами в замкнутых пространствах. Реальная температура воздуха тут не играет роли.

Миф второй: нельзя спасть с сотрясением мозга

Сон - это хорошо в любом случае. Это один из основных способов исцеления человеческого тела! Страх сна основан на идее, что человек может впасть в кому из-за отека или кровоизлияния в мозг. Если вы считаете, что у вас внутреннее кровотечение из-за сотрясения мозга, нужно обратиться к врачу за лечением.

Миф третий: если зубы не болят, они здоровы

Вы можете думать, что ваши зубы в отличной форме, раз там нет никаких полостей. Но существует ряд заболеваний, которые не проявляют себя до того момента, пока они не нанесут достаточно вреда, чтобы стать проблемой. Чтобы быть уверенным в здоровье зубов, стоит посещать дантиста хотя бы раз в год.

Миф четвертый: цвет ваших соплей может определить вашу болезнь

Если слизь чистая, у вас простуда. Если ваша слизь зеленая или желтая, у вас вирусная инфекция. Возможно, вы слышали этот мудрый совет от бабушки, но это просто неправда. Бактерии не имеют цветового кода для удобства распознавания, поэтому независимо от того, является ли ваша сопля совершенно прозрачной или покрытой радугой, если вы чувствуете себя больным, стоит обратиться к врачу.

Это мифы, которые врачи слышат постоянно. Некоторые из них безвредны, но другие могут нанести вред вашему здоровью, если вы относитесь к ним серьезно. Будьте осторожны, когда дело касается вашего тела.