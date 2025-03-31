Ведущие специалисты-сомнологи России проведут форум на Роза Хутор

4:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

21-23 мая 2025 года в отеле Rosa Springs пройдет форум "Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить". Он объединит доказательную медицину и велнес для управления здоровьем.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Занятия спортом на курорте Роза Хутор

Мероприятие организовано ведущим сомнологом страны Романом Бузуновым, проектом SleepWellness. ru и командой Life Balance отеля Rosa Springs. Лучшие эксперты представят уникальную платформу, где соединяются доказательная медицина и велнес. Основная цель форума "Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить" — сформировать сбалансированный подход к самостоятельному управлению физическим и психическим здоровьем. Его участники узнают, как практиковать техники снижения стресса, внедрять полезные привычки, такие как оптимизация сна и физическая активность. Кроме 15 эксклюзивных лекций по медицине, сомнологии, велнесу и психологии, запланированы практикумы и мастер-классы, а также выставка лучших продуктов и технологий для улучшения сна и качества жизни. Представится возможность пройти индивидуальные обследования у лучших медицинских специалистов. В финале форума состоится закрытый гала-ужин в кругу спикеров и участников.

Первый день форума будет посвящен погружению и восстановлению. Участники познакомятся с различными методами, направленными на возвращение гармонии в жизнь и улучшение психоэмоционального состояния. Во второй день внимание будет сосредоточено на биохакинге сна и стрессовых состояниях. Эксперты поделятся научными рекомендациями по улучшению качества сна и способам управления стрессом, что поможет в повышении общей эффективности жизни. Заключительный день форума будет посвящен исследованию взаимосвязи между сном, энергией и долголетием. Спикеры обсудят, как эти факторы влияют на наше здоровье и общее самочувствие.

На форуме выступят ведущие специалисты в области медицины, в их числе:

Роман Бузунов , Заслуженный врач РФ, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, Лауреат премии Рунета за 2023 г в номинации "Здоровье и отдых"

, Заслуженный врач РФ, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, Лауреат премии Рунета за 2023 г в номинации "Здоровье и отдых" Михаил Гаврилов , врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач функциональной и превентивной медицины (IFM, США, PreventAge, Россия), сооснователь Университета образовательной медицины (УОМ, Россия)

, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач функциональной и превентивной медицины (IFM, США, PreventAge, Россия), сооснователь Университета образовательной медицины (УОМ, Россия) Алексей Данилов , доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной медицины.

, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной медицины. Елена Сидорова, главный врач Клиники превентивной медицины Rosa Springs, врач-невролог.

Форум организован проектом SleepWellness.ru и командой Life Balance отеля Rosa Springs. SleepWellness.ru — проект Романа Бузунова, разрабатывающий инновационные программы сна и восстановления для индустрии гостеприимства.

Rosa Springs 5* — первый бальнеологический отель в горах с собственной Клиникой превентивной медицины, расположенный в сердце Горной Олимпийской деревни, воплощает уникальную концепцию Life Balance. Команда отеля регулярно проводит профессиональные мероприятия как для специалистов, так и для гостей — от экспертных конференций и wellness-кэмпов до еженедельных занятий по ментальному фитнесу. Всё это помогает популяризировать осознанную заботу о здоровье и качестве жизни.

Форум приурочен к запуску в Rosa Springs обновлённой программы "Здоровый сон" и специализированной категории SleepWell-номеров, разработанных в сотрудничестве с ведущим сомнологом страны, д. м.н, Романом Бузуновым и проектом SleepWellness.ru, чтобы обеспечить гостям полноценный сон в рамках концепции sleep-friendly пространства. Как отметил Роман Бузунов: "Этот форум — не просто лекции, а практическое руководство по сну, энергии и восстановлению. Мы объединяем научные исследования, рабочие методики и технологии, чтобы дать людям инструменты, которые можно сразу применить в жизни" .