Маски снова вернутся в нашу жизнь? Новое заболевание вызывает кровавый кашель

Вирусолог Виктор Зуев рекомендует снова начать носить маски в общественных местах из-за появления нового неизвестного вируса. Он характеризуется кровавым кашлем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в маске

"Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости", — отметил доктор.

По словам Зуева, стоит избегать больших скоплений людей, так как новый вирус передается воздушно-капельным путем, пишет KP. RU.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

