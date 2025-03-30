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Маски снова вернутся в нашу жизнь? Новое заболевание вызывает кровавый кашель

Здоровье

Вирусолог Виктор Зуев рекомендует снова начать носить маски в общественных местах из-за появления нового неизвестного вируса. Он характеризуется кровавым кашлем.

Водитель в маске
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в маске

"Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости", — отметил доктор.

По словам Зуева, стоит избегать больших скоплений людей, так как новый вирус передается воздушно-капельным путем, пишет KP. RU.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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