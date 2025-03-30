Маски снова вернутся в нашу жизнь? Новое заболевание вызывает кровавый кашель

Вирусолог Виктор Зуев рекомендует снова начать носить маски в общественных местах из-за появления нового неизвестного вируса. Он характеризуется кровавым кашлем.
"Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости", — отметил доктор.
По словам Зуева, стоит избегать больших скоплений людей, так как новый вирус передается воздушно-капельным путем, пишет KP. RU.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).
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