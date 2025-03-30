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Осторожно, манка! Вот кому точно не стоит есть эту кашу

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Здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко рассказала, в каких случаях манная каша способна принести не пользу, а только вред. По словам эксперта, в первую очередь её стоит избегать людям с чувствительностью к глютену, сахарным диабетом и ожирением.

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

"Этот продукт из-за быстрых углеводов может провоцировать резкий скачок инсулина, что вредно пациентам с метаболическими нарушениями", — цитирует врача "Чемпионат".

Доктор добавила, что эта крупа противопоказана для пациентов с чувствительностью к глютену. Манка в таком случае может вызвать значимое нарушение процессов переваривания.

Однако эта крупа по-прежнему — богатый источник витаминов, минералов и других полезных микроэлементов.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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