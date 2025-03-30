Парализованного поднял на ноги один укол: вот что ему ввели

0:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полностью парализованный мужчина снова может стоять и ходить после одного укола стволовых клеток.

Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инвалидная коляска

Прежде их перепрограммировали по методу "обращении вспять" клеточных часов, то есть клетки вернули в эмбриональное состояние.

Японские учёные даже опубликовали результаты клинических испытаний в журнале Nature.

Ранее российские специалисты заявили о создании препарата от болезни Бехтерева, которая делает человека неподвижным инвалидом.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

