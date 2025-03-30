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Парализованного поднял на ноги один укол: вот что ему ввели

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Здоровье

Полностью парализованный мужчина снова может стоять и ходить после одного укола стволовых клеток.

инвалидная коляска
Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
инвалидная коляска

Прежде их перепрограммировали по методу "обращении вспять" клеточных часов, то есть клетки вернули в эмбриональное состояние.

Японские учёные даже опубликовали результаты клинических испытаний в журнале Nature.

Ранее российские специалисты заявили о создании препарата от болезни Бехтерева, которая делает человека неподвижным инвалидом.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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