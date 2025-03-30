Парализованного поднял на ноги один укол: вот что ему ввели

Полностью парализованный мужчина снова может стоять и ходить после одного укола стволовых клеток.
Прежде их перепрограммировали по методу "обращении вспять" клеточных часов, то есть клетки вернули в эмбриональное состояние.
Японские учёные даже опубликовали результаты клинических испытаний в журнале Nature.
Ранее российские специалисты заявили о создании препарата от болезни Бехтерева, которая делает человека неподвижным инвалидом.
Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.
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