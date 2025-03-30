Любовь к солёненькому повышает риск ожирения: новое исследование учёных шокировало

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финские исследователи выяснили, что повышенное потребление соли связано с более высокой вероятностью развития как общего, так и абдоминального ожирения у людей.

Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain ожирение, талия

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 2222 мужчины и 2792 женщины от 18 лет и старше. Этих людей попросили подробно описать свой рацион для определения потребления натрия, активного компонента поваренной соли. У части испытуемых (558 мужчин и 702 женщин) взяли образцы мочи, в которой сохраняются остатки переработанных солей.

Затем людям измерили окружность талии и массу тела. Результаты показали, что среднее суточное потребление натрия у мужчин составило 12 граммов, а у женщин — 9 граммов, что значительно превышает рекомендуемые ВОЗ 5 граммов в день.

У людей с пристрастием к солёной пище была более высокая предрасположенность к общему и абдоминальному ожирению.

Ученые предположили, что избыток натрия может влиять на массу тела через механизмы, которые еще не были исследованы, пишет "СЭ".

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

