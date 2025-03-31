Онищенко поставил под сомнение слухи о новом вирусе в России

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сообщения о неизвестном вирусе, якобы распространяющемся в России, требуют тщательной проверки. Пока что ни одного подтвержденного исследования нет, а выявленные симптомы могут быть осложнением другого заболевания или индивидуальной особенностью организма, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о новом вирусе, вызывающем высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на грипп и COVID-19 у заболевших отрицательные.

Давайте не будем нагнетать: что говорят эксперты

"В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который занимается исключительно гриппом, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет," — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что необходимо тщательно изучить ситуацию и дождаться результатов хотя бы одного исследования.

"Скорее всего, там и не вирус. Не будем сейчас нагнетать, а подождем данных. Главное — понять, где этот вирус и где зарегистрированы случаи заболевания," — добавил академик.

По словам эксперта, высокая температура может свидетельствовать о тяжелом течении уже известного заболевания, а кровь при отхаркивании — быть индивидуальной особенностью организма пациента.

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль

Роспотребнадзор также отреагировал на слухи о новом вирусе, заявив, что информация из публикации проверяется и находится на контроле ведомства.

"Нужно быть внимательными к себе, к детям, к пожилым членам семьи, своевременно реагировать и принимать меры. Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы к ней обратитесь", - напомнил Онищенко.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

