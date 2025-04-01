Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда не возраст, а зеркало подводит: идеальный момент для пластики, о котором вы не знали
Экс-супруга Нагиева раскрыла детали их болезненного расставания на фоне его признания о внебрачном сыне
Луна когда-то пылала огнём: что скрывает её застывшая поверхность
Трамп угрожает — Россия получит прибыль: как новые санкции США поднимут цены на нефть
Участник Битвы экстрасенсов по кличке Вампир покусал Марата Башарова
Магия специй и никакой возни: как приготовить карри, который все запомнят
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона

Спи спокойно и сжигай калории: напитки, активирующие обмен веществ

4:40
Здоровье » Красота

Представьте, что вы сжигаете калории во время сна, попивая что-то вкусное перед тем, как ложиться. Звучит как магия, не правда ли? На самом деле это не волшебство, а простые советы, которые могут помочь активировать обмен веществ, не нарушая при этом ваш сон. В этой статье я расскажу, какие напитки можно пить перед сном, чтобы ускорить обмен веществ и хорошо выспаться, ведь это вполне реально. Мы рассмотрим травяные чаи, настои и даже полезные добавки — превращаем вечер в приятное время для отдыха и активации обмена веществ.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Обмен веществ и сон: как улучшить оба аспекта

Обмен веществ — это двигатель нашего организма, который сжигает калории, чтобы поддерживать нас в активном состоянии. Днем обмен веществ активен, а вечером замедляется, так как тело готовится ко сну. Однако хороший сон необходим для поддержания нормального обмена веществ. Если мы будем жертвовать сном в погоне за снижением веса, это приведет к противоположному эффекту: недосып замедляет обмен веществ, нарушает гормоны голода и делает нас более усталыми и голодными. Поэтому важность полноценного сна нельзя недооценивать.

Множество исследований доказали, что улучшение качества и продолжительности сна способствует снижению веса. Например, участники исследования, которые начали ложиться спать в одно и то же время, потеряли в среднем 3,5% своего веса без изменений в рационе. Это показывает, что хороший сон помогает активировать обмен веществ, и именно поэтому мы должны внимательно подойти к выбору вечерних напитков.

Напитки для активного обмена веществ и расслабляющего сна

Теперь давайте рассмотрим, что можно пить вечером для активизации обмена веществ без риска нарушить сон. Вот несколько отличных вариантов:

  • Чай с имбирем и лимоном: Это классика, которая ускоряет обмен веществ благодаря имбирю и помогает пищеварению благодаря лимону. Добавьте корицу, чтобы усилить термогенный эффект и вкус.
  • Детокс-напиток с огурцом, имбирем, лимоном и мятой: Легкий и освежающий напиток, который борется с отеками и стимулирует обмен веществ. Огурец помогает уменьшить вздутие живота, а мята способствует нормализации пищеварения.
  • Золотое молоко (с куркумой): Теплое молоко с куркумой и черным перцем идеально подходит для вечера. Это напиток с множеством полезных свойств, включая улучшение метаболизма жиров и расслабление тела перед сном.
  • Настой из гибискуса и корицы: Оригинальный напиток с антисептическим и метаболически стимулирующим эффектом. Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а гибискус улучшает общее самочувствие.
  • Травяные чаи для расслабления: Камомилла, мелиcса и валериана идеально подходят для глубокого сна. Хороший отдых помогает поддерживать метаболизм в активном состоянии днем.

Полезные добавки перед сном

Кроме напитков, некоторые добавки или простые пищевые рекомендации могут помочь. Например, протеиновый коктейль перед сном может ускорить обмен веществ и поддержать восстановление мышц. Также полезен магний, который расслабляет мышцы и нервную систему, улучшая качество сна.

Чего избегать вечером

Чтобы улучшить обмен веществ ночью, лучше избегать некоторых напитков. Кофеин — сильный стимулятор, который может нарушить сон, поэтому лучше не пить кофе, чай или энергетики перед сном. Также алкогольможет нарушить качество сна, а сладкие напитки могут привести к скачкам сахара в крови, нарушая обмен веществ и способствуя накоплению жира. Кроме того, лучше не пить слишком много жидкости перед сном, чтобы не просыпаться ночью.

Спокойный сон и активный обмен веществ

Мы рассмотрели несколько напитков и добавок, которые могут стимулировать обмен веществ и помочь вам лучше выспаться. Сон — это первый шаг к поддержанию активного обмена веществ, и поэтому все, что мы делаем вечером, должно способствовать расслаблению, а не возбуждению. Попробуйте включить эти напитки в свою вечернюю рутину, создайте свой собственный ритуал и наслаждайтесь здоровым сном. Ваш обмен веществ обязательно отблагодарит вас утром!

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Когда не возраст, а зеркало подводит: идеальный момент для пластики, о котором вы не знали
Экс-супруга Нагиева раскрыла детали их болезненного расставания на фоне его признания о внебрачном сыне
Луна когда-то пылала огнём: что скрывает её застывшая поверхность
Трамп угрожает — Россия получит прибыль: как новые санкции США поднимут цены на нефть
Участник Битвы экстрасенсов по кличке Вампир покусал Марата Башарова
Магия специй и никакой возни: как приготовить карри, который все запомнят
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона
Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.