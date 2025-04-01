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Как мужчины за 50 могут выглядеть стильными: секреты без усилий

3:41
Здоровье » Красота

В последние годы мужчины за 50 стали настоящими иконами стиля. Вспомните, как на страницах Esquire недавно дизайнер интерьеров Альфредо Паредес продемонстрировал, что возраст — это не преграда для хорошего вкуса. Всё чаще крупные бренды включают в свои рекламные кампании мужчин старше 50 лет. Например, недавно 51-летний обладатель "Оскара" Адриен Броуди стал лицом новой коллекции J. Crew.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Сейчас в списке лучших одетых мужчин Голливуда можно встретить целую плеяду звезд в возрасте за 50: Колмана Доминга, Хавьера Бардема, Винсента Касселя, Уолтона Гоггинса и других. Они демонстрируют, что с возрастом приходит не только опыт, но и легкость в выборе одежды.

Простота и элегантность: основные принципы стиля

Когда вам за 50, главное — придерживаться простоты, но при этом оставаться элегантным. Это основное правило стиля, которое помогает выглядеть великолепно, не тратя слишком много времени на выбор наряда. Журналист и бывший главный редактор British Esquire Джереми Лэнгмид поделился своим подходом: "Я выбрал несколько вещей, которые работают, и просто придерживаюсь их". Его гардероб состоит из простых, но стильных вещей: синие брюки с плиссировкой, белая футболка, свитер из кашемира и белые кроссовки.

Этот минималистичный подход удобен и универсален, позволяя быстро перейти от повседневного стиля к более официальному. Например, можно заменить белые кроссовки на дерби или ботинки, а на свитер накинуть пиджак. В таком наряде удобно как дома, так и в поездках или на встречах. Такой стиль отлично сбалансирован между формальностью и легкостью, что идеально для мужчин в возрасте.

"Модные" ошибки и как их избежать

С возрастом приходит умение избегать модных ошибок, и это то, чему стоит учиться у людей, как Лэнгмид. Многие мужчины после 50 начинают выбирать либо слишком формальную, либо слишком повседневную одежду. Однако важным моментом является выбор вещей, которые могут сочетаться друг с другом и не требуют постоянных изменений.

Например, джинсы должны быть узкими, но не обтягивающими, рубашки — с мягкими воротниками и в классическом стиле, а кроссовки — простыми и сдержанными, напоминающими старинные модели, а не новые спортивные бренды.

Выбираем лучшие бренды

Если бюджет позволяет, можно инвестировать в качественные вещи от брендов, которые обеспечат не только стиль, но и долговечность. Massimo Alba, Officine Générale, Sunspel и Ralph Lauren — это лишь некоторые марки, которые предлагают классические и элегантные вещи. Если вы готовы потратить больше, бренд Brioni или Hermès будет отличным выбором.

Единство стиля: создайте свой личный "униформ"

Чтобы облегчить выбор одежды, подумайте о создании личного униформа. Подумайте о таких фигурах, как Альберт Эйнштейн, Стив Джобс или Том Вулф, которые носили одну и ту же одежду каждый день. Это освобождает от лишних раздумий и помогает создать чёткий и узнаваемый стиль. Это не значит, что нужно носить одинаковое каждый день, но можно выбрать несколько ключевых вещей — например, синий пиджак или ботинки — и использовать их в разных вариациях.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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