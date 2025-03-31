H&M и искусственный интеллект: как клоны моделей меняют индустрию моды

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Шведский бренд H&M привлек внимание своим заявлением о внедрении цифровых двойников, созданных с помощью искусственного интеллекта, в свои рекламные кампании. Этот смелый шаг является частью растущей тенденции, в которой технологии кардинально меняют индустрию моды. С помощью искусственного интеллекта компания планирует создать виртуальных двойников своих знаменитых моделей, чтобы сократить расходы и повысить эффективность маркетинговых кампаний.

Эта инициатива вызывает смешанные реакции. С одной стороны, клонирование моделей для съемок, которые считаются излишними, может показаться захватывающим, а с другой — она поднимает множество вопросов. Технология может позволить H&M проводить рекламные кампании в больших масштабах, сэкономив на производственных расходах. Однако она также ставит под сомнение будущее профессии модели и других связанных с ней профессий, таких как фотографы и стилисты.

Тем не менее, H&M пытается успокоить общественность, подчеркивая, что каждая модель будет сохранять контроль над своим виртуальным двойником и правами на свое изображение. Модели смогут получать вознаграждение за каждую кампанию, в которой будет использован их цифровой клон, даже если это будут конкуренты. Обещание контроля над виртуальными двойниками немного развеивает сомнения, но не решает всех проблем, связанных с последствиями этой технологии для отрасли и прав работников.

Искусственный интеллект и виртуализация моделей также ставят вопросы об этичности таких нововведений.

Опасения касаются, прежде всего, возможного исчезновения профессий, связанных с традиционными съемками. Могут ли фотографы, визажисты, парикмахеры и стилисты остаться без работы, если рекламные кампании станут полностью виртуальными? Сможет ли H&M найти баланс между инновациями и сохранением рабочих мест в этой быстро меняющейся отрасли?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

