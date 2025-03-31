Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из лапши быстрого приготовления — новый кулинарный тренд
Чахохбили с гречкой за 35 минут — вкус, как у бабушки в Тбилиси
Непростой, но одарённый: Аксюта о скандалах с Кридом на шоу Голос
Замкнулись в себе: в каких регионах России появляются мигрантские анклавы
Елена Проклова едва не устроила драку с Лерой Кудрявцевой из-за упоминания романа с Андреем Мироновым
Почему дешёвый китаец стал роскошью: вся правда о ценах на авто
Не верите в теплую воду? Секреты замера, о которых молчат коммунальщики
Белград: 8 главных достопримечательностей, которые стоит увидеть
Он стоил $1,7 млн, но каждая продажа вгоняла концерн в убытки

H&M и искусственный интеллект: как клоны моделей меняют индустрию моды

2:04
Здоровье » Красота

Шведский бренд H&M привлек внимание своим заявлением о внедрении цифровых двойников, созданных с помощью искусственного интеллекта, в свои рекламные кампании. Этот смелый шаг является частью растущей тенденции, в которой технологии кардинально меняют индустрию моды. С помощью искусственного интеллекта компания планирует создать виртуальных двойников своих знаменитых моделей, чтобы сократить расходы и повысить эффективность маркетинговых кампаний.

Эта инициатива вызывает смешанные реакции. С одной стороны, клонирование моделей для съемок, которые считаются излишними, может показаться захватывающим, а с другой — она поднимает множество вопросов. Технология может позволить H&M проводить рекламные кампании в больших масштабах, сэкономив на производственных расходах. Однако она также ставит под сомнение будущее профессии модели и других связанных с ней профессий, таких как фотографы и стилисты.

Тем не менее, H&M пытается успокоить общественность, подчеркивая, что каждая модель будет сохранять контроль над своим виртуальным двойником и правами на свое изображение. Модели смогут получать вознаграждение за каждую кампанию, в которой будет использован их цифровой клон, даже если это будут конкуренты. Обещание контроля над виртуальными двойниками немного развеивает сомнения, но не решает всех проблем, связанных с последствиями этой технологии для отрасли и прав работников.

Искусственный интеллект и виртуализация моделей также ставят вопросы об этичности таких нововведений. 

Опасения касаются, прежде всего, возможного исчезновения профессий, связанных с традиционными съемками. Могут ли фотографы, визажисты, парикмахеры и стилисты остаться без работы, если рекламные кампании станут полностью виртуальными? Сможет ли H&M найти баланс между инновациями и сохранением рабочих мест в этой быстро меняющейся отрасли?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Авто
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Непростой, но одарённый: Аксюта о скандалах с Кридом на шоу Голос
Почему дешёвый китаец стал роскошью: вся правда о ценах на авто
Не верите в теплую воду? Секреты замера, о которых молчат коммунальщики
Он стоил $1,7 млн, но каждая продажа вгоняла концерн в убытки
Белград: 8 главных достопримечательностей, которые стоит увидеть
Этот материал может изменить вашу дачу! Удивительные секреты спанбонда
H&M и искусственный интеллект: как клоны моделей меняют индустрию моды
Сын Плющенко и Рудковской недоволен поведением звёздных родителей: зачем он меня снимает, как дурачок?
Диетолог раскрыл секрет: эти продукты помогут уснуть и не набрать вес
В Петербурге стало известно, шоу Самый добрый клоун будет продолжаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.