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Забудьте о вздутии живота: простой японский метод, который работает

1:56
Здоровье

Вздутие живота — проблема, с которой сталкиваются многие, но решение для неё может быть намного проще, чем кажется. Японцы давно знают секрет, который помогает улучшить пищеварение и избавиться от дискомфорта. Это не сложные диеты или упражнения, а всего лишь один принцип, который легко внедрить в повседневную жизнь.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Японский подход к пищеварению фокусируется на том, как и когда мы едим. Часто мы сосредоточены на большом количестве пищи, но забываем о важности правильного поведения во время еды. Это может быть ключом к избавлению от таких неприятных симптомов, как вздутие живота.

Важный принцип: "едим осознанно"

Одним из главных секретов японцев является осознанное принятие пищи. Японцы уделяют особое внимание не только выбору продуктов, но и процессу еды. Это позволяет организму легче переваривать пищу, а вам — избегать излишнего давления в животе.

Ешьте медленно, пережёвывая каждый кусочек, не спеша. Это поможет вашему организму лучше усваивать еду, а также избежать переедания. Не пытайтесь есть быстро, даже если у вас мало времени. Лучше поесть немного меньше, но с полным осознанием каждого укуса.

Почему это работает

Наш желудок и кишечник не предназначены для быстрого поглощения пищи. Когда мы едим быстро, не пережёвывая, мы проглатываем больше воздуха, что и вызывает те самые неприятные ощущения в животе. Медленное и осознанное питание помогает избежать этого, а также способствует лучшему усвоению пищи и улучшению обмена веществ.

Попробуйте применять этот метод хотя бы несколько дней, и вы почувствуете разницу. Это не требует особых усилий, но результат может превзойти ваши ожидания.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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