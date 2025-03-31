Здоровая печень и сбалансированный холестерин: все, что чай из чертополоха может сделать для вас

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай из чертополоха — это мощный напиток, который может принести удивительные преимущества для здоровья, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами с печенью. Его использование как природного лекарства известно давно, и его свойства намного шире, чем просто расслабляющая инфузия.

Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный чай

Секрет силмарина

Главный актив чертополоха — это силмарин, комплекс флавонолигнанов с антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Силмарин помогает омолодить клетки печени и защищает организм от различных заболеваний. Помимо его положительного воздействия на здоровье печени, он также помогает контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа и балансировать уровень холестерина, особенно "плохого" холестерина (ЛПНП).

Преимущества для печени и организма

Одним из главных заболеваний, с которым помогает справиться чай из чертополоха, является стеатоз печени, или жировая дистрофия. Этот чай помогает уменьшить отложение липидов в печени, улучшая чувствительность к инсулину, что является важным фактором в лечении заболевания. Кроме того, противовоспалительные и антиоксидантные свойства силмарина помогают снизить воспаление и окислительный стресс в печени, способствуя её восстановлению.

Противораковая активность: обнадеживающие исследования

Растение также изучается на предмет своих возможных противораковых свойств. Хотя исследования находятся на предварительных стадиях, чай из чертополоха показал потенциал в подавлении роста опухолевых клеток, что может стать важным шагом в борьбе с некоторыми видами рака.

Как правильно пить чай из чертополоха

Рекомендуемая дозировка зависит от состояния, которое нужно лечить. Для стандартизированного экстракта дозировка составляет от 140 мг до 420 мг в день, разделенная на два или три приема. Если чай принимается в виде напитка, оптимально пить 2-3 чашки в день. Диетолог также предупреждает, что беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления этого чая.

Предостережения и противопоказания

Несмотря на все свои полезные свойства, чай из чертополоха подходит не всем. Диетолог рекомендует быть осторожными людям из групп риска, таким как беременные и кормящие матери.

Уточнения

Чертополо́х (лат. Cárduus) — род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), распространённых в Европе, Азии и Северной Африке.

