Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузовики СССР на фронте — какие машины использовались во время Великой Отечественной войны
Туристы нашли способ сделать поездку в Венецию вдвое дешевле — рассказываем как
Найдите идеальный оттенок тонального крема за минуту – этот простой тест работает безотказно
Резкий поворот: Volvo снова под управлением Самуэльссона
Беспилотные технологии у всех на устах: дрон Аист осуществил перелёт между регионами
Певец Акмаль раскритиковал сетевые хиты Бобёр и Сигма-бой
Муха быстрее, чем вы думаете: как она избегает удара
Клубника без грязи и микробов: используйте один необычный ингредиент
Российский хоккеист стал звездой недели в НХЛ

Здоровая печень и сбалансированный холестерин: все, что чай из чертополоха может сделать для вас

2:33
Здоровье

Чай из чертополоха — это мощный напиток, который может принести удивительные преимущества для здоровья, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами с печенью. Его использование как природного лекарства известно давно, и его свойства намного шире, чем просто расслабляющая инфузия.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Секрет силмарина

Главный актив чертополоха — это силмарин, комплекс флавонолигнанов с антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Силмарин помогает омолодить клетки печени и защищает организм от различных заболеваний. Помимо его положительного воздействия на здоровье печени, он также помогает контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа и балансировать уровень холестерина, особенно "плохого" холестерина (ЛПНП).

Преимущества для печени и организма

Одним из главных заболеваний, с которым помогает справиться чай из чертополоха, является стеатоз печени, или жировая дистрофия. Этот чай помогает уменьшить отложение липидов в печени, улучшая чувствительность к инсулину, что является важным фактором в лечении заболевания. Кроме того, противовоспалительные и антиоксидантные свойства силмарина помогают снизить воспаление и окислительный стресс в печени, способствуя её восстановлению.

Противораковая активность: обнадеживающие исследования

Растение также изучается на предмет своих возможных противораковых свойств. Хотя исследования находятся на предварительных стадиях, чай из чертополоха показал потенциал в подавлении роста опухолевых клеток, что может стать важным шагом в борьбе с некоторыми видами рака.

Как правильно пить чай из чертополоха

Рекомендуемая дозировка зависит от состояния, которое нужно лечить. Для стандартизированного экстракта дозировка составляет от 140 мг до 420 мг в день, разделенная на два или три приема. Если чай принимается в виде напитка, оптимально пить 2-3 чашки в день. Диетолог также предупреждает, что беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления этого чая.

Предостережения и противопоказания

Несмотря на все свои полезные свойства, чай из чертополоха подходит не всем. Диетолог рекомендует быть осторожными людям из групп риска, таким как беременные и кормящие матери.

Уточнения

Чертополо́х (лат. Cárduus) — род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), распространённых в Европе, Азии и Северной Африке.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Красота и стиль
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше Аудио 
Айсберг открыл вход в другой мир: что скрывала толща антарктического льда
Наука и техника
Айсберг открыл вход в другой мир: что скрывала толща антарктического льда Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Грузовики СССР на фронте — какие машины использовались во время Великой Отечественной войны
Туристы нашли способ сделать поездку в Венецию вдвое дешевле — рассказываем как
Найдите идеальный оттенок тонального крема за минуту – этот простой тест работает безотказно
Резкий поворот: Volvo снова под управлением Самуэльссона
Беспилотные технологии у всех на устах: дрон Аист осуществил перелёт между регионами
Певец Акмаль раскритиковал сетевые хиты Бобёр и Сигма-бой
Муха быстрее, чем вы думаете: как она избегает удара
1 апреля: День дурака, Кавказская пленница и Гоголь
Здоровая печень и сбалансированный холестерин: все, что чай из чертополоха может сделать для вас
Клубника без грязи и микробов: используйте один необычный ингредиент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.