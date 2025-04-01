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Влияние современных продуктов на микробиом: почему стоит перейти на ферментированные продукты

2:18
Здоровье

Многие люди считают, что здоровые кишечники означают регулярное потребление йогуртов. Однако эксперты предупреждают, что на практике все не так просто. Хотя йогурты могут быть полезными, промышленно обработанные часто не содержат достаточного количества пробиотиков, как мы бы хотели.

Что же помогает микробиому

Помимо йогуртов, важно включать в рацион кисломолочные продукты, такие как кефир, зрелые йогурты, свежие сыры, квашеные овощи или цельнозерновые изделия. Эти продукты идеально подходят для сбалансированного роста полезных бактерий в кишечнике.

Микробиом влияет не только на пищеварение

Люди все больше понимают, что здоровый микробиом не ограничивается только пищеварением. Он играет ключевую роль и в нашем иммунитете, и в психоэмоциональном состоянии. Его баланс может повлиять на все — от метаболизма до производства витаминов. Сегодня уже не редкость, когда люди выбирают добавки, поддерживающие кишечную микрофлору.

Рост интереса к добавкам для поддержания кишечника

Последнее время значительно увеличился интерес к продуктам, поддерживающим микробиоту кишечника. Пробиотики, увеличившиеся на 800%, и псиллиум, с ростом на 300%, становятся частью обычного набора продуктов в домах многих людей. Интерес к ним растет не только при использовании антибиотиков, но и при путешествующих поносах или повторяющихся гинекологических заболеваниях.

Как правильно поддержать микробиом

Хотя йогурты могут быть полезными, они далеко не единственный способ поддержать микробиом кишечника. Пробиотики, клетчатка и ферментированные продукты — вот ключевые компоненты, на которые не стоит забывать. В наше время, когда мы едим все больше промышленно обработанных продуктов, важно следить за сбалансированным поступлением питательных веществ.

При выборе качественного добавки важно учитывать состав, стабильность продукта и форму подачи. Детям могут подойти капли, взрослые должны выбрать энтеросолвентные капсулы. Для гинекологических заболеваний существуют свечи или глобулы.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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