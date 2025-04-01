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Признаки деменции, на которые стоит обратить внимание: когда стоит волноваться

2:44
Здоровье

Один из первых признаков деменции, который часто остается незамеченным, — это неспособность принимать решения. Многие склонны приписывать это естественному процессу старения, но на самом деле на это стоит обратить серьезное внимание. Специалисты подчеркивают важность раннего распознавания болезни для начала правильного лечения и поддержки.

Рак мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак мозга

Почему это не всегда старение

По словам специалистов из Care UK, неспособность принимать решения может быть одним из первых признаков деменции. Эксперт по деменции и образу жизни, отметила, что проблемы с принятием решений могут быть ранним признаком повреждения мозга. Многие люди склонны игнорировать это, думая, что это естественная часть старения. Однако если человек длительное время не может принять решение, даже если у него было много времени для этого, это может указывать на деменцию.

Другие предупредительные признаки

Помимо неспособности принимать решения, есть и другие симптомы, которые могут указывать на деменцию, но их часто сложно заметить. На ранних стадиях болезни человеку трудно выполнять задачи, требующие концентрации, например, следовать рецепту, управлять счетами или выполнять повседневные действия, такие как поездка в знакомое место или управление рабочим проектом. Эти трудности также могут быть сигналом того, что что-то не так.

Нарушение восприятия и изменения личности

Один из недостаточно известных признаков деменции — это неправильное восприятие визуальной информации. Люди, страдающие деменцией, могут, например, принять тень за дыру или быть озадачены изображениями в зеркале или на водной поверхности. Также могут возникать проблемы с задачами, требующими визуального восприятия, например, чтением или оценкой расстояний, а также различением цветов и контрастов.

Кроме того, изменения личности — еще один признак деменции. Люди, страдающие от этого заболевания, могут неожиданно начать вести себя иначе, использовать слова, которые обычно не употребляли, становиться более раздражительными или агрессивными, или изменять свои предпочтения в еде и напитках.

Что делать, если появились подозрения

Раннее распознавание деменции крайне важно для дальнейшего лечения. Если вы заметили у близкого человека такие симптомы, как трудности с принятием решений или изменения в поведении, необходимо обратиться к врачу. Чем раньше начнется правильное лечение и терапия, тем выше шансы улучшить качество жизни и помочь человеку в повседневной жизни.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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