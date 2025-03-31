Как привычки других людей влияют на твою долгую жизнь

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие мечтают о долгой и здоровой жизни, но что на самом деле помогает её достичь? Если вы уже слышали имя Дэна Бюттнера, то, вероятно, знакомы с его "голубыми зонами". Это он изучал места на планете, где люди живут значительно дольше, чем в других уголках мира. В своём новом исследовании он обращает внимание на одну простую, но очень эффективную привычку, которая может помочь и вам дожить до 100 лет.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес тренировка

Сила привычек

Уже более десятка лет наблюдает и изучает образ жизни людей в так называемых "голубых зонах". Активный образ жизни, растительная диета и садоводство — все это способствует долгой жизни, но поддерживать такие привычки сложно. Однако теперь он предлагает другое решение, которое может существенно улучшить качество вашей жизни.

Влияние окружения

Множество научных исследований подтверждают, что наше поведение во многом зависит от людей, с которыми мы общаемся. Одно из таких исследований, проведённое в Гарварде в 2007 году, показало, что если у человека есть друг, страдающий ожирением, то вероятность того, что он сам станет таким же, увеличивается на 57%. Если один из партнёров в браке набирает вес, то вероятность того, что другой тоже поправится, возрастает на 37%.

Привычки окружения оказывают на нас существенное влияние. Например, если среди ваших друзей есть вегетарианцы или веганы, то гораздо больше шансов, что и вы начнёте питаться более здорово, а значит, ваш образ жизни тоже улучшится.

Секрет хороших друзей

Когда вы проводите время с такими людьми, они будут угощать вас здоровыми блюдами. Когда вы куда-то идёте вместе, вы будете есть полезную, растительную пищу. И когда они придут к вам, вы будете готовить им такие блюда. Так вы будете жить дольше.

Исследования однозначно подтверждают, что наше окружение оказывает значительное влияние на наши привычки и поведение. Если мы будем окружать себя здоровыми людьми, нам будет гораздо легче следовать их примеру.

Наследие хороших привычек

Если у вас уже есть друзья, которые придерживаются здорового образа жизни, это может стать настоящим сокровищем. А если нет, то, возможно, пришло время задуматься о том, чтобы добавить в своё окружение таких людей. Здоровые привычки и активный образ жизни могут легко передаваться от одного человека к другому, и это может помочь вам дожить до 100 лет.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

