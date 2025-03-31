Когда сон нарушается снотворным: откровение для здоровья мозга

Наш мозг не отдыхает, даже когда мы спим. Каждую ночь он выполняет процесс "очищения", удаляя токсичные белки, которые связаны с развитием таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Однако новое исследование показывает, что одно из популярных снотворных может нарушить этот жизненно важный процесс.
В 2012 году нейробиолог Майкен Недергаард из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC) открыл уникальную систему, которую мозг использует для удаления отходов. Она получила название "глимфатическая система" — это сеть трубок, окружающих кровеносные сосуды мозга, через которые циркулирует спинномозговая жидкость (СМЖ), очищая мозг от токсичных белков.
В недавнем исследовании Недергаард и его команда исследовали, как снотворное средство зопидем влияет на этот процесс. Зопидем, который часто назначается для улучшения сна, может блокировать функционирование глимфатической системы.
Во время сна мозг проходит через различные фазы. Одна из важнейших — это фаза сна без движения глаз (non-REM), когда мозговая активность замедляется. В этот период высвобождается норэпинефрин, который вызывает "микро-артериальные" сокращения — ритмичные сокращения кровеносных сосудов, которые способствуют циркуляции СМЖ и удалению токсичных белков.
Исследование показало, что когда мышам вводили зопидем, это блокировало высвобождение норэпинефрина, нарушая работу глимфатической системы. Это препятствовало удалению токсичных белков, таких как тау-белок и бета-амилоид, которые скапливаются и являются признаками болезни Альцгеймера.
"Наше исследование предоставляет механистическое объяснение того, как норэпинефрин, сосудистая активность и глимфатическое очищение связаны друг с другом", — отметил Недергаард.
Он подчеркивает важность сохранения естественной структуры сна для оптимальной работы мозга.
Это исследование подчеркивает необходимость поддержания естественной структуры сна для здоровья мозга и обращает внимание на возможные долгосрочные последствия использования снотворных препаратов, нарушающих этот процесс очищения.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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