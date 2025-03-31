Когда сон нарушается снотворным: откровение для здоровья мозга

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наш мозг не отдыхает, даже когда мы спим. Каждую ночь он выполняет процесс "очищения", удаляя токсичные белки, которые связаны с развитием таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Однако новое исследование показывает, что одно из популярных снотворных может нарушить этот жизненно важный процесс.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

В 2012 году нейробиолог Майкен Недергаард из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC) открыл уникальную систему, которую мозг использует для удаления отходов. Она получила название "глимфатическая система" — это сеть трубок, окружающих кровеносные сосуды мозга, через которые циркулирует спинномозговая жидкость (СМЖ), очищая мозг от токсичных белков.

В недавнем исследовании Недергаард и его команда исследовали, как снотворное средство зопидем влияет на этот процесс. Зопидем, который часто назначается для улучшения сна, может блокировать функционирование глимфатической системы.

Сон и процесс очищения мозга

Во время сна мозг проходит через различные фазы. Одна из важнейших — это фаза сна без движения глаз (non-REM), когда мозговая активность замедляется. В этот период высвобождается норэпинефрин, который вызывает "микро-артериальные" сокращения — ритмичные сокращения кровеносных сосудов, которые способствуют циркуляции СМЖ и удалению токсичных белков.

Открытие и влияние снотворного на мозг

Исследование показало, что когда мышам вводили зопидем, это блокировало высвобождение норэпинефрина, нарушая работу глимфатической системы. Это препятствовало удалению токсичных белков, таких как тау-белок и бета-амилоид, которые скапливаются и являются признаками болезни Альцгеймера.

"Наше исследование предоставляет механистическое объяснение того, как норэпинефрин, сосудистая активность и глимфатическое очищение связаны друг с другом", — отметил Недергаард.

Он подчеркивает важность сохранения естественной структуры сна для оптимальной работы мозга.

Результаты исследования и последствия для здоровья мозга

Это исследование подчеркивает необходимость поддержания естественной структуры сна для здоровья мозга и обращает внимание на возможные долгосрочные последствия использования снотворных препаратов, нарушающих этот процесс очищения.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

