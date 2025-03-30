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Микропластик в организме: учёные нашли связь с инсультом и диабетом

2:47
Здоровье

Пластик окружает нас повсюду — от упаковок и одежды до воздуха и воды. Но теперь учёные нашли тревожную связь между микропластиком и серьёзными хроническими заболеваниями. И это только начало.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Что такое микропластик и почему он опасен

Микропластик — это крошечные частицы пластика размером от 1 нанометра до 5 мм. Они образуются в результате разрушения упаковок, строительных материалов и других пластиковых предметов.

Мы получаем дозу микропластика каждый день — через воздух, пищу, воду, напитки. Он уже найден в бутилированной воде, жевательной резинке, морской соли и даже в лёгких человека.

Что показали исследования

На конференции Американского колледжа кардиологов учёные из Медицинской школы Case Western Reserve (США) представили данные:
в районах с высокой концентрацией микропластика фиксируется больше случаев гипертонии, диабета, инсульта и других хронических болезней.

"Мы анализировали 154 параметра и не ожидали, что микропластик войдёт в десятку главных предикторов неинфекционных заболеваний", — говорит Сай Рахул Поннана, ведущий автор исследования.

Связь между загрязнённой водой и ростом болезней оказалась такой же значимой, как отсутствие медстраховки или расовая принадлежность — факторы, которые ранее считались определяющими.

Микропластик и сердце: риск подтверждается

Другое исследование, представленное на той же конференции, обнаружило микропластик в бляшках сердечных артерий. Это напрямую связано с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт.

Значит ли это, что микропластик — причина

Пока нет. Учёные подчеркивают: речь идёт о корреляции, а не о доказанной причинно-следственной связи. Но факты настораживают. Чтобы выяснить, действительно ли микропластик вызывает болезни, нужны дополнительные исследования. И если это подтвердится — предстоит понять, какие дозы и какой срок воздействия оказывают влияние.

Что делать

Полностью избежать контакта с микропластиком уже практически невозможно. Но есть способы снизить его воздействие:

  • Уменьшить потребление одноразового пластика

  • Правильно утилизировать отходы

  • Выбирать товары в стеклянной или бумажной упаковке

  • Избегать перегрева пластика (например, в микроволновке)

"Чем меньше пластика мы производим и используем, тем меньше его будет в нашем теле. Забота об окружающей среде — это забота о здоровье", — подытоживает Сай Рахул Поннана.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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