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На постоянной основе — нельзя: врач предупредил об опасности приёма витаминных добавок

2:01
Здоровье

В зимнее время на столах россиян часто появляются свежие овощи и фрукты, но даже при их изобилии многие люди чувствуют усталость, апатию и недостаток энергии. Это связано с дефицитом витамина D3, который возникает из-за уменьшения солнечного света в холодное время года.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Об этом рассказал Андрей Кондрахин, доцент кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова. Он отметил, что солнечный свет играет важную роль в синтезе витаминов А и Е, которые защищают организм от вредного воздействия ультрафиолета.

Недостаток витамина А может проявляться в виде кожных высыпаний, а дефицит витамина Е — в частых рецидивах заболеваний.

Признаками недостатка витамина С могут быть кровоточивость дёсен и, в редких случаях, цинга. Однако сбалансированное питание обычно обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами.

Если вы заметили симптомы дефицита витаминов, можно рассмотреть приём поливитаминных комплексов для восстановления после болезни. Однако важно не злоупотреблять ими, так как это может увеличить риск развития рака груди у женщин. Лучше получать витамины из натуральных источников, таких как овощи и фрукты.

В некоторых случаях при определённых заболеваниях может быть полезно временно увеличить потребление витаминов для ускорения выздоровления. Но постоянное употребление витаминных добавок без необходимости может привести к негативным последствиям, поэтому важно соблюдать меру и проконсультироваться с врачом.

"В тёмное время года, после болезни, когда требуется восстановление — в таких случаях можно добавить полезные вещества. Но не на постоянной основе. В идеале всё необходимое мы должны получать с едой", — добавил Кондрахин, которого цитирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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