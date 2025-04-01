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Слишком много зелени: как комнатные растения могут испортить ваш сон и здоровье

1:27
Здоровье

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и играют важную роль в создании здоровой атмосферы в помещении. Они улучшают качество воздуха, увлажняют его и положительно влияют на самочувствие человека.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить, что чрезмерное количество растений может негативно сказаться на здоровье. Ночью растения, как и люди, "дышат", поглощая кислород и выделяя углекислый газ. В закрытой спальне с большим количеством цветов уровень CO₂ может значительно повыситься, что может вызвать головные боли, сонливость и ухудшение концентрации.

В среднем за ночь одно растение выделяет от 5 до 10 граммов углекислого газа. Если же в комнате находится 20 растений, то общее количество выделяемого CO₂ может достигнуть 100-200 граммов. В условиях герметичных окон и недостаточной вентиляции в спальне это может создать ловушку для углекислого газа, сообщает iXBT.com.

Чтобы избежать подобных проблем, можно выбрать виды растений, которые продолжают выделять кислород и ночью. Например, сансевиерия или алоэ вера. Пара небольших растений вряд ли нарушит баланс, но обилие массивных горшков лучше разместить в гостиной или кухне, где пространство проветривается лучше.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. 

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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