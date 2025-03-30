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Вспышка загадочной инфекции: первый смертельный случай в Подмосковье

1:59
Здоровье

В России зафиксированы случаи заражения неизвестным вирусом, вызывающим высокую температуру и сильный кашель с кровью. По информации Telegram-канала SHOT, пациенты сначала испытывают легкое недомогание, но через несколько дней их состояние резко ухудшается.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

Что известно о новом вирусе?

Главная особенность инфекции — отрицательные тесты на COVID-19 и грипп у заболевших.

"Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп", — сообщает источник.

Одна из переболевших рассказала, что даже после нескольких дней болезни и приема антибиотиков кашель не проходил, а на пятый день в мокроте появилась кровь.

Медики не могут определить источник заболевания

Врачи пока не могут точно сказать, что это за инфекция. В медицинских заключениях у заболевших указывается "острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ". Однако специалисты рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь при ухудшении состояния.

По одной из версий, речь может идти о микоплазменной пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в декабре 2023 года.

Ранее в Подмосковье произошел трагический случай: скончалась ученица 3-го класса, у которой две недели не проходил сильный кашель. Врачи диагностировали ОРВИ, но несмотря на лечение, состояние девочки не улучшалось. По данным SHOT, школьница умерла до приезда врачей, предположительно, подавившись мокротой.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что заболеваемость ОРВИ растет уже 9 недель подряд, за последнюю неделю прирост составил 4,6%. Всплеск зафиксирован в 47 регионах страны.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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