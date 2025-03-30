Уникальный антидепрессант без побочек: первые результаты испытаний

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России появился уникальный препарат для лечения тревожных расстройств. Министерство здравоохранения РФ официально зарегистрировало Маритупирдин - лекарство нового поколения с мультитаргетной активностью. Он воздействует сразу на несколько рецепторов, что позволяет ему сочетать противотревожные, антидепрессивные и противостенические свойства.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория фармакологии

Как работает новый препарат?

Маритупирдин действует принципиально иначе, чем существующие антидепрессанты. Его ключевая особенность — ингибирование различных подтипов рецепторов, включая серотониновые и эндокринные. Это обеспечивает мягкое антидепрессивное и противотревожное воздействие, а также улучшает концентрацию и когнитивные функции, что особенно важно для студентов и людей с высокой интеллектуальной нагрузкой.

Разработка мирового уровня

По словам медицинского директора ГК "ХимРар" Елены Якубовой, препарат был разработан российскими химиками с использованием передовых технологий.

"Наши медицинские химики сначала на уровне компьютера пытаются понять, будет ли химическая структура совпадать с биомишенью — как ключ к замку. Затем создается уникальная молекула, не имеющая аналогов в мире", — рассказала Якубова в программе "Наука" на "России 24".

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально присвоила препарату название Маритупирдин, подчеркнув его уникальность.

Препарат более года тестировался совместно с Сеченовским университетом. Сейчас продолжаются исследования его эффективности не только при тревожных и депрессивных расстройствах, но и при панических атаках. Если испытания подтвердят ожидаемый эффект, Маритупирдин может стать прорывом в психиатрии.

Уточнения

Тревожные расстройства — группа психических расстройств, характеризующихся выраженной беспричинной тревогой или страхом.

