Жир на волосах и паника в глазах: трюк для быстрой идеальной укладки

Утро, звонок будильника и зеркало, которое безжалостно выдаёт жирные пряди вместо опрятной причёски. Время — на исходе, душ — не вариант. Хочется нажать кнопку "сброс" и проснуться с чистыми волосами. И, кажется, такая кнопка существует.
Сухой шампунь из крахмала — это как фокус в косметичке. Бюджетный, быстрый и невероятно удобный. Никакой химии: всего два-три ингредиента — и волосы выглядят как после салона.
Для основы подойдёт:
Кукурузный или картофельный крахмал - поглощает жир и возвращает свежесть.
Эфирное масло - для лёгкого аромата (лаванда, мята или иланг-иланг).
Какао или корица - отличное решение для брюнеток: никакой белой пыли на тёмных корнях.
Нанеси смесь на корни кистью от пудры или чистым спонжем.
Вбей порошок кончиками пальцев, как будто взъерошиваешь волосы.
Пройдись расчёской — и готово. Пряди выглядят свежо, а укладка держит форму.
Главное — не переборщить. Лёгкая вуаль лучше, чем плотная мука на голове. А ещё - волосы меньше страдают от частого мытья и фена.
Крахма́л - органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.