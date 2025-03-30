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Жир на волосах и паника в глазах: трюк для быстрой идеальной укладки

1:22
Здоровье

Утро, звонок будильника и зеркало, которое безжалостно выдаёт жирные пряди вместо опрятной причёски. Время — на исходе, душ — не вариант. Хочется нажать кнопку "сброс" и проснуться с чистыми волосами. И, кажется, такая кнопка существует.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Крахмал — домашняя магия на голове

Сухой шампунь из крахмала — это как фокус в косметичке. Бюджетный, быстрый и невероятно удобный. Никакой химии: всего два-три ингредиента — и волосы выглядят как после салона.

Для основы подойдёт:

  • Кукурузный или картофельный крахмал - поглощает жир и возвращает свежесть.

  • Эфирное масло - для лёгкого аромата (лаванда, мята или иланг-иланг).

  • Какао или корица - отличное решение для брюнеток: никакой белой пыли на тёмных корнях.

Как пользоваться: инструкция на бегу

  1. Нанеси смесь на корни кистью от пудры или чистым спонжем.

  2. Вбей порошок кончиками пальцев, как будто взъерошиваешь волосы.

  3. Пройдись расчёской — и готово. Пряди выглядят свежо, а укладка держит форму.

Главное — не переборщить. Лёгкая вуаль лучше, чем плотная мука на голове. А ещё - волосы меньше страдают от частого мытья и фена.

Уточнения

Крахма́л - органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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