Жир на волосах и паника в глазах: трюк для быстрой идеальной укладки

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро, звонок будильника и зеркало, которое безжалостно выдаёт жирные пряди вместо опрятной причёски. Время — на исходе, душ — не вариант. Хочется нажать кнопку "сброс" и проснуться с чистыми волосами. И, кажется, такая кнопка существует.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Крахмал — домашняя магия на голове

Сухой шампунь из крахмала — это как фокус в косметичке. Бюджетный, быстрый и невероятно удобный. Никакой химии: всего два-три ингредиента — и волосы выглядят как после салона.

Для основы подойдёт:

Кукурузный или картофельный крахмал - поглощает жир и возвращает свежесть.

Эфирное масло - для лёгкого аромата (лаванда, мята или иланг-иланг).

Какао или корица - отличное решение для брюнеток: никакой белой пыли на тёмных корнях.

Как пользоваться: инструкция на бегу

Нанеси смесь на корни кистью от пудры или чистым спонжем. Вбей порошок кончиками пальцев, как будто взъерошиваешь волосы. Пройдись расчёской — и готово. Пряди выглядят свежо, а укладка держит форму.

Главное — не переборщить. Лёгкая вуаль лучше, чем плотная мука на голове. А ещё - волосы меньше страдают от частого мытья и фена.

Уточнения

Крахма́л - органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

