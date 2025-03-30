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Фигура мечты или больничный лист: что скрывают обычные отжимания

1:58
Здоровье

С приближением пляжного сезона всё больше людей стремятся привести тело в порядок. В ход идут диеты, тренировки, силовые комплексы. Одно из самых часто рекомендуемых упражнений — отжимания. Простое, доступное и, как считается, максимально эффективное.

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

Но действительно ли можно отжиматься каждый день без вреда для организма? И как извлечь из этого упражнения максимум пользы?

Что дают отжимания

Даже отжимания с колен способны активировать множество мышц — грудные, плечевые, трицепсы, пресс и спину. Регулярное выполнение (например, 30 раз в день) может:

  • укрепить мышечный корсет;

  • повысить выносливость;

  • улучшить осанку;

  • положительно повлиять на сердце и сосуды;

  • укрепить суставы при правильной технике.

Кроме того, отжимания подходят как новичкам, так и опытным спортсменам, благодаря простоте и вариативности выполнения.

Есть ли смысл в ежедневных тренировках

По словам фитнес-тренера Валерия Панфилова, ежедневная нагрузка допустима только при сбалансированном питании и соблюдении техники. При разумном подходе можно рассчитывать на заметное укрепление тела.

Однако…

Когда отжимания становятся вредны

Мышцам и связкам нужен отдых. Постоянные нагрузки без восстановления могут привести к:

  • переутомлению;

  • снижению эффективности тренировок;

  • повышенному риску травм.

Особенно важно избегать ежедневных отжиманий людям с травмами плеч, локтей или суставными проблемами. В таких случаях упражнение может только усугубить состояние.

Важна не только регулярность, но и разнообразие

Чтобы сохранить мотивацию и развивать тело гармонично, отжимания нужно сочетать с другими упражнениями. Это не только помогает избежать перегрузки, но и делает тренировки интереснее.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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