Фигура мечты или больничный лист: что скрывают обычные отжимания

С приближением пляжного сезона всё больше людей стремятся привести тело в порядок. В ход идут диеты, тренировки, силовые комплексы. Одно из самых часто рекомендуемых упражнений — отжимания. Простое, доступное и, как считается, максимально эффективное.
Но действительно ли можно отжиматься каждый день без вреда для организма? И как извлечь из этого упражнения максимум пользы?
Даже отжимания с колен способны активировать множество мышц — грудные, плечевые, трицепсы, пресс и спину. Регулярное выполнение (например, 30 раз в день) может:
укрепить мышечный корсет;
повысить выносливость;
улучшить осанку;
положительно повлиять на сердце и сосуды;
укрепить суставы при правильной технике.
Кроме того, отжимания подходят как новичкам, так и опытным спортсменам, благодаря простоте и вариативности выполнения.
По словам фитнес-тренера Валерия Панфилова, ежедневная нагрузка допустима только при сбалансированном питании и соблюдении техники. При разумном подходе можно рассчитывать на заметное укрепление тела.
Однако…
Мышцам и связкам нужен отдых. Постоянные нагрузки без восстановления могут привести к:
переутомлению;
снижению эффективности тренировок;
повышенному риску травм.
Особенно важно избегать ежедневных отжиманий людям с травмами плеч, локтей или суставными проблемами. В таких случаях упражнение может только усугубить состояние.
Чтобы сохранить мотивацию и развивать тело гармонично, отжимания нужно сочетать с другими упражнениями. Это не только помогает избежать перегрузки, но и делает тренировки интереснее.
Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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